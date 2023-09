López Obrador descarta rupturas al concluir proceso en Morena

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador contempla reunirse con los aspirantes de Morena que no resulten ganadores en la encuesta para elegir a quien resulte coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación de México.

Aún cuando por segundo día consecutivo el presidente optó por no revelar la hora, lugar y fecha en que entregará el bastón de mando a quien sea el elegido para continuar la lucha de su movimiento, López Obrador descartó rupturas al concluir este proceso en Morena debido a que las corcholatas «no son ambiciosos vulgares».

-¿Se va a reunir también con los que pierdan la encuesta? preguntaron los medios de comunicación.

– Son mis hermanos, ¿cómo no me voy a reunir con ellos? Me reúno con todos, destacó.

-¿Cree que sea necesario que haya reconciliación después del proceso interno? insistió la prensa.

– No, son personas muy responsables todos; además, no son ambiciosos vulgares, están luchando por una transformación, es distinto, aquí se lucha por ideales, por el pueblo. En otras partes, se lucha por mantener privilegios, por hacer dinero, por tener el privilegio de mandar, aseveró el mandatario federal.

En la óptica del presidente, el proceso de selección interna de Morena y sus aliados transcurrió «muy bien»; sus consideraciones fueron tomadas en cuenta y el comportamiento de gobernadores y aspirantes presidenciales fue siempre muy respetuoso.

Aseguró que desde mediados de junio pasado no ha tenido comunicación con los dirigentes de Morena y que al igual que el resto de las personas, él se va a saber quién ganó la encuesta hasta que lo den a conocer por la prensa.

Y ya, todo ha marchado bien y espero que hoy que den a conocer el resultado, pues yo me voy a enterar como ustedes», aseguró.

Dijo que la oposición conservadora esperaba que «se deschongaran» en la izquierda, más eso no sucedió porque desde un inicio les dejó claro a los contendientes que el diálogo y el convencimiento no era entre ellos, sino con la gente, que al fin y al cabo es la que decide.

En cuanto al significado del bastón de mando, el presidente explicó que implica una forma de entregar una responsabilidad para beneficio de los más pobres y vulnerables de México.

Es un símbolo de comunidades indígenas, de los más pobres de este país y se entregará a quien debe darle continuidad a lo que – para nosotros es lo esencial – ayudar a los pobres y los indígenas. Eso nos hace diferentes «, detalló en la rueda de prensa de este miércoles en palacio nacional.

En distintas ocasiones se le preguntó a López Obrador el horario y fecha de la entrega del bastón de mando y pidió «no adelantar vísperas», ir despacio porque llevan prisa e incluso puso sobre la mesa entregarlo hasta este jueves después de la conferencia mañanera.

