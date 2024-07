López Obrador descarta enfrentamientos en Sinaloa; ya investigan profanación de tumbas de familia de ‘El Licenciado’

Después de la noticia sobre la detención de Joaquín Guzmán López e Ismael El Mayo Zambada, ocurrida la semana pasada en Estados Unidos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la profanación de tumbas de Dámaso López, El Licenciado en Sinaloa.

Desde Palacio Nacional, el mandatario confirmó que la tarde de ayer lunes, la capilla de la familia de Dámaso López Núñez fue vulnerada y vandalizada, llevándose consigo los restos óseos de sus familiares.

Al respecto, el jefe de Estado indicó que se está haciendo la investigación correspondiente por estos hechos.

“Sí se dio este caso de la profanación de las tumbas, pero no hay más que eso. Se está haciendo la investigación correspondiente”, comentó.

López Obrador descarta violencia

Sobre la situación de seguridad que persiste en Sinaloa, el originario del estado de Tabasco apuntó que a dicha entidad se han enviado a elementos de la Fuerzas Armadas y también a Durango para actuar en caso de que se presenten enfrentamientos.

Aunado a lo anterior, el presidente refirió en su conferencia mañanera que hasta ahora no hay indicios de enfrentamientos por los hechos ya conocidos de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Se están enviando a más elementos a esa región del país, sin embargo, no hay hasta ahora y deseo que no suceda ningún indicio de enfrentamiento, nada. Esto para tranquilidad de Sinaloa, de Durango, de toda esa región. No hay riesgo que se presente”, enfatizó.

Por último, el político mexicano exhortó a que “todos” actúen de manera responsable, pues señaló que lo más sagrado es la vida, y se tiene que cuidar y protegerla.

Por: Excélsior