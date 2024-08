López Obrador descarta detención de Putin si viene a toma de posesión de Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que a su gobierno «no le corresponde» detener al presidente de Rusia, Vladimir Putin si es que acepta acudir a la toma de posesión como presidenta constitucional, Caudia Sheinbaum Pardo el próximo uno de octubre de este año.

La postura del jefe del ejecutivo federal surgió este jueves después de que se conoció que la virtual presidenta electa envió invitaciones a su toma de protesta a todos los gobiernos con los que nuestro país mantiene relaciones diplomáticas.

“Ya lo explicó la virtual presidenta: México tiene relaciones con casi todos los países del mundo. Se invita a todos y ya después los gobiernos van decidiendo si asisten o no asisten, eso tiene que ver con la política diplomática de México», señaló.

Desde Ucrania se pide detener a Vladimir Putin, destacó la prensa en el salón Tesorería.

Nosotros no podemos hacer eso, no nos corresponde. Nosotros estamos en contra de las guerras, a favor de la paz y lo que hemos propuesto en el caso de la guerra de Rusia y Ucrania es acuerdos, que haya una intermediación; hasta propuse en su momento que se convocara al primer ministro de la India, Modi, al papa Francisco y al secretario general de Naciones Unidas, para que los tres establecieran comunicación y buscarán el acuerdo y detener la guerra para evitar que el pueblo siguiera sufriendo, tanto en Ucrania como en Rusia. Y siempre esa es nuestra postura”, remarcó López Obrador.

Al referirse al caso de la crisis electoral en Venezuela, el presidente sostuvo que México «ya participó».

¿Qué es lo que estamos planteando? Bueno, que la autoridad electoral de a conocer los resultados, que se siga el procedimiento establecido. Igual que aquí, hay un consejo electoral y hay un tribunal electoral para explicarlo, entonces ya el consejo resuelve y pasa este asunto al tribunal».

En este punto, López Obrador consideró que ninguna de las partes puede «autoproclamarse ganadora de los comicios» si es que la autoridad electoral no ha emitido la última palabra.

«Incluso ya entregaron las actas, tengo entendido; entonces, hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral, y conocer a ciencia cierta quién triunfó. Pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso si no hay un órgano electoral que decida. Porque me imagino que los que participaron sabían que había un consejo y que había un tribunal, y que se tenía que ajustarse a un fallo, también con el derecho de inconformidad y de presentar pruebas si hubo irregularidades, pero revisar acta por acta, y eso corresponde al tribunal. Nosotros no queremos injerencismo», expuso este jueves 08 de agosto del 2024.

Por: Excélsior