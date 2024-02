López Obrador defiende papel del Ejército tras críticas de Carlos Slim

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó a lo dicho por el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim, quien negó ser el empresario consentido del actual sexenio y criticó el «excesivo» papel de las fuerzas armadas en las obras insignia del gobierno federal.

López Obrador puntualizó que respeta a Carlos Slim, pero que no está de acuerdo con varias de sus opiniones, sobre todo en su crítica hacia la participación de las fuerzas armadas.

«Bueno, vivimos en un país afortunadamente libre en donde todos nos expresamos, respetamos mucho el punto de vista de Carlos Slim, nada más que yo no lo comparto porque a lo mejor se desconoce que el Ejército tiene cinco misiones», señaló el presidente.

Dijo que si no hubiera recurrido a los ingenieros militares para construir obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o el nuevo Aeropuerto de Tulum el costo y tiempo de construcción de las obras en manos de constructoras «se hubiera incrementado dos o tres o hasta cinco veces más y demorado años en concluirlas».

En el caso de la Secretaría de Marina recordó que sin su participación las playas no estarían limpias de sargazo.

«Entiendo que no les guste que participe el Ejército, pero nos han ayudado mucho», insistió López Obrador al recordar que también gracias al Ejército y a la Marina se creó la Guardia Nacional.

Sin embargo, dijo que Slim Helú «no es como otros empresarios» que insultan al presidente y se les olvida que fue electo por 30 millones de mexicanos.

«Yo respeto mucho a Carlos y siempre dialogamos y debatimos, no estamos de acuerdo en todo, yo lo respeto mucho porque es una gente trabajadora que invierte en beneficio de México, es respetuoso de la investidura presidencial, cosa que no hacen otros, que insultan al presidente. Se olvidan que no es Andrés Manuel sino el que representa a todos los mexicanos y que yo llegué aquí (…) de manera legal y legítima, por voluntad del pueblo de México», expresó.

En cuanto a que Teléfonos de México ya no es rentable, según lo dicho por Carlos Slim, López Obrador dijo que el dueño de Grupo Carso es un empresario exitoso e inteligente; además de que «dinero llama a dinero».

Al tiempo, descartó que el gobierno se interese en adquirir Telmex.

«No, no, para nada, no y le ha ido bien a Carlos porque es un buen empresario como le ha ido bien a otros. Ya he dicho que cuando la milpa se da bien alcanza hasta para el pájaro, por eso ellos están constatando de que funciona nuestro modelo económico, lo que llamamos el humanismo mexicano, que es único», comentó el mandatario.

Añadió que si se hubiese seguido con la misma política de robo, corrupción y de contratos leoninos y de ignorar al pueblo, la decadencia del país no se hubiera frenado.

«Si él ha incrementado su fortuna es porque es un buen empresario y además porque dinero llama a dinero, pero eso es otra cosa», concluyó en sus consideraciones respecto de lo declarado por el hombre más rico de México.

Por: Excélsior