López Obrador critica preguntas de debate presidencial; «todo fue a tabla rasa»

El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que las preguntas del primer debate presidencial “surgieron de una supuesta consulta” a los ciudadanos, pero en realidad obedecieron a la narrativa de los “medios de manipulación” que no quieren reconocer ningún logro al gobierno federal.

A pesar de que este lunes, López Obrador dijo que le pareció interesante el ejercicio y que todo había estado “requetebién “ y en calma, durante la conferencia matutina de este martes sostuvo que las preguntas del debate siempre aseguraron que todo está mal en salud y en educación, dejando en libertad a los conductores para elegir los cuestionamientos.

Pese a ello, López Obrador aseguró que su gobierno no es igual al de administraciones pasadas ya que el que él encabeza, sí ha combatido la corrupción.

“En toda la narrativa del debate, en toda, si ustedes lo analizan, se habló de lo que sostienen nuestros adversarios de los medios de manipulación, toda la narrativa del debate fue eso, no reconocer absolutamente nada, es la narrativa», acusó el presidente.

«¡Qué mal estamos en salud!, sin reconocer absolutamente nada; ¡qué mal estamos en educación!, ¡qué mal en todo! Aún así no pudieron dejar mal, y no estoy hablando de partido, lo que se ha hecho en el combate a la corrupción, no fueron capaces de hacer distinciones, todo fue a tabla rasa, las preguntas», comentó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional y ante los 23 gobernadores emanados de Morena.

Luego de plantear su desacuerdo con las preguntas del debate del domingo pasado, López Obrador conminó a los moderadores de los próximos debates a distinguir que sí hay cambios en los gobiernos; por ejemplo, el que no se condonan los impuestos a las empresas ni a nadie.

Otro ejemplo de que las cosas están cambiando en el país es el esfuerzo que se despliega para levantar el sistema de salud para aquellas personas que no tienen seguridad social.

Por último, insistió en que a diferencia del pasado, hoy México tiene el espacio de la conferencia de prensa matutina para romper el cerco informativo que prevalecía y que decidía qué informar o no a la gente.

«Lo más importante de todo, hay un pueblo muy consciente, es mucha pieza, un pueblo muy inteligente, muy informado (…) hay una revolución de las conciencias y por eso podemos resistir todos los embates, las que surgen en México y las que vienen del extranjero, como la de# AMLONarcopresidente, con información de la DEA, creen que nos estamos chupando el dedo o que es como antes» remarcó.

