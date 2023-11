López Obrador celebra decisión de Ebrard de quedarse en Morena

Luego de que Marcelo Ebrard Casaubón anunció ayer que permanecerá en Morena, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador , celebró la decisión del excanciller, pues aseguró que «demostró ser un hombre responsable y consecuente».

Así lo externó el mandatario desde Culiacán, Sinaloa , sede de su conferencia mañanera de este martes 14 de noviembre de 2023, donde habló sobre el anuncio de Ebrard Casaubón , del cual destacó su postura en torno al proceso interno de Morena al hacer a un lado el interés personal sobre el del pueblo.

“Celebro la decisión de Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente. En esto, por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación. Eso es la política, es servicio”, externó el tabasqueño.

En este contexto, el jefe de Estado aseguró que quien no tiene amor al pueblo no es un político, sino “un politiquero”, “oportunista”, “arribista”, “lambiscón”, “achichincle” o cualquier cosa, “menos político”.

Por eso y muchas más razones es que el presidente destacó la postura del también exjefe de Gobierno de la Ciudad de México , pues sostuvo que, por muy legítimos que puedan llegar a ser los objetivos personales, siempre se deben de anteponer los intereses de la gente.

Por último, el mandatario federal manifestó que la política es un apostolado, no una actividad lucrativa, “la política es una actividad humana para apoyar al prójimo; si no se le tiene amor al pueblo no se es político”.

Por: Excélsior