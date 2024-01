López Obrador busca reducir a 30% la participación en consultas populares

Además de la reforma en materia de pensiones, aumento al salario y elección popular de jueces, magistrados y ministros, el presidente Andrés Manuel López Obrador promoverá reducir el porcentaje de participación que hace que el resultado de las consultas populares sean vinculantes.

En su mañanera de hoy 25 de enero, López Obrador señaló que la modificación a la ley es necesaria para incentivar la democracia participativa en el país debido a que «no se animan» a realizar consultas por el elevado porcentaje que se demanda a fin de que sus resultados sean obligatorios para las autoridades.

En el adelanto, López Obrador resaltó que la revocación de mandato es un derecho de los ciudadanos para sustituir a un gobernante que no cumple con lo ofrecido y en ese sentido, la consulta popular es un instrumento muy valioso.

«Y para que sea una reforma válida, que tenga valor legal, vinculatoria, que sea vinculatoria, en vez de cuarenta por ciento de participación estoy proponiendo 30 de participación porque ahora por eso no se llevan a cabo consultas porque para que tengan valor, para que sea vinculatoria necesitan participar el 40 por ciento; no, el 30 para que así se animen porque cuando apliqué y el INE llevó a cabo lo de la revocación del mandato preguntando que si querían que yo continuara o que renunciara, la oposición, los conservadores llamaron a no participar para no llegar al 40 por ciento», recordó el presidente.

De acuerdo con el presidente de México, será más fácil acceder a un porcentaje del 30 por ciento de la participación de una consulta popular que a uno del 40 por ciento.

Las reformas que hará llegar al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero de este año también impulsarán un trato especial a los pueblos indígenas del país y comunidades afromexicanas.

Precisó que muchos de los planes de justicia para los pueblos indígenas desplegados durante su gobierno serán elevados a rango constitucional ya que los pueblos originarios son de los más vulnerables en el país y quienes primero habitaron lo que hoy se conoce como México.

«En algunos casos van a convertirse estas acciones, programas, planes en derechos constitucionales; parte de estas acciones se van a proteger con las iniciativas de reforma a la constitución que voy a presentar el día 5 de febrero; por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el derecho de los pueblos originarios tanto de comunidades indígenas como de comunidadesa afromexicanas. Es una ley y va a enunciarse en la constitución y luego se va a enviar la iniciativa de ley, pero va a quedar establecido en el artículo IV de la constitución el derecho de los pueblos a tener un trato especial, todas las comunidades originarias. Por lo que sabemos que es lamentable y vergonzoso, son los pueblos de más antigüedad y sin embargo, son los pueblos más abandonados y pobres los pueblos originarios» son los pueblos de más antigüedad, sin embargo son los pueblos más abandonados y pobres, los pueblos originarios», abundó en la conferencia de este jueves.

Por: Excélsior