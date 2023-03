López Obrador arremete contra ministros de la Corte; “Nadie sabe quiénes son”, afirma

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) son desconocidos para el 99 por ciento de los mexicanos.

En un ejercicio durante su conferencia de prensa matutina el mandatario mexicano pidió anotar los nombres de los once ministros de la Corte, pero “sin utilizar internet”.(Los nombres de los ministros) no se conocían y siguen sin conocerse. Era un poder a la sombra, oculto. ¿Por qué no transparentar todo y hacer más pública la vida pública?”, presumió.

En su caso, dijo, no conocía a la ministra presidenta Norma Lucía Piña ni a Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mismo caso con Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales, en tanto que a Jorge Mario Pardo Rebolledo lo conocía solo “de vista”.

A los que sí afirmó conocer, por lo menos desde hace seis años, es al ministro Arturo Zaldívar y la ministra Yasmín Esquivel, y desde hace cinco a la ministra Margarita Ríos-Farjat.

A la ministra Loretta Ortiz, mencionó, la conoce desde hace al menos diez años por un amigo en común.

Al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló conocerlo desde que era presidente del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal.

López Obrador sostuvo que respecto a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el porcentaje de desconocimiento asciende a 99.5, mientras que de jueces es de 99.9 por ciento.

Con información de López-Dóriga Digital