López Obrador acepta que Insabi tuvo tropiezos financieros

A menos de tres meses de que finalice su sexenio, el presidente de México, Andrés Mnauel López Obrador admitió que la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) fue uno de los errores de su administración porque no logró ofrecer los servicios de salud a la población que se demandaban.

Sin embargo, dijo que durante su existencia como entidad de la administración pública federal fue posible adquirir medicamentos en el extranjero, lo que antes no era posible.

El presidente señaló que el Insabi, dirigido en su momento por Juan Ferrer tuvo tropiezos financieros y enfrentó muchas resistencias, por lo que se decidió regresar al plan original del IMSS Bienestar.

“En el caso de la salud, lo que planteas, tienes toda la razón, ahí no funcionó lo que teníamos pensado (el Insabi), desde el principio teníamos pensado el IMSS-Bienestar (…) los de Insabi y a demás las inercias, llevaron a que al final hiciéramos lo mismo, entregar los fondos a los estados. Sí se avanzó porque con el Insabi logramos, por ejemplo que se pudieran comprar los medicamentos en el extrabnjero porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos unos cuentos, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjeros, la ley no lo permitía y tuvimos que cambiar la ley para poder comprar en cualquier parte del mundo los medicamentos» reseñó el mandatario federal.

El caso de la agencia Notimex también fue uno de los temas que no se resolvieron de la menor manera, comentó el presidente.

Estimó que hizo falta más diálogo y acercamiento con los trabajadores por parte del gobierno federal.

Incluso, López Obrador aceptó que hace falta que el gobierno mexicano cuente con una agencia de noticias, ya que si bien los medios públicos son importantes, no son suficientes para cubrir el trabajo que desempeña una agencia informativa.

Por: Excélsior