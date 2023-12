López Obrador acatará sanción del INE por discurso, pero apelará

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que apelará la resolución de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE en la que se le ordenó bajar un discurso del pasado 10 de diciembre de este año porque a juicio de la autoridad electoral llamó a votar por Morena en las próximas elecciones.

De acuerdo con López Obrador, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE está equivocada en su resolución porque nunca mencionó el nombre de Morena en su intervención durante una supervisión de programas del Bienestar en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

Sin embargo, el mandatario federal señaló que cumplirá con la medida precautoria dictada en su contra en tanto se resuelve de manera definitiva el asunto.

«Vamos a cumplir, eh. Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana porque hablé de que había que votar no solo por el candidato o candidata a la Presidencia sino también por los legisladores porque es importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso y sin mayoría calificada no se podrían llevar a cabo las reformas constitucionales.

Dije eso y ya me sancionaron, ¿que por qué llamé a votar por Morena? , cuando no es cierto» apuntó López Obrador.

El presidente evaluó la sanción a la que se le impuso meses atrás por presunta violencia de género en agravio de Xóchitl Gálvez; caso en el que días más tarde se comprobó que fueron alteradas sus palabras y como les dio vergüenza «quitaron al que hizo la manipulación».

«Es mentira, yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No se de dónde lo sacaron. De todas maneras ya voy a quitar de mis redes ese discurso, voy a cumplir. No quiero dar ningún pretexto, nada, pero quiero que revisen si dije lo que ellos sostienen como una infracción.» destacó el mandatario.

El pasado domingo 10 de diciembre el presidente visitó Almoloya de Juárez, en el Estado de México para hacer un balance de los programas sociales del Bienestar.

En esa ocasión, López Obrador abundó sobre la importancia de que cualquier movimiento social y político tenga mayoría en el Congreso para poder realizar las transformaciones que enarbole el movimiento que se trate.

«Es importante que se tome en cuenta que no sólo es ganar la Presidencia, se tiene también que ganar la mayoría en el Congreso porque, miren, si yo gano la Presidencia, como ganamos, pero no hubiésemos ganado la mayoría en el Congreso, nos hubiese costado más trabajo ayudar a la gente, porque si no se tiene mayoría en el Congreso no se puede contar con presupuesto integrado, porque la Cámara de Diputados, por ley, es la que tiene la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto”, sostuvo.

