Lo único que se necesita para ser juez es ser licenciado en derecho, electo por el pueblo y honesto: AMLO

En medio del avance de la reforma al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que “no es tan complicado, tan complejo, el Derecho” y que lo único que se necesitará para ser juez es ser licenciado en derecho, ser electos por el pueblo y ser honesto.

“Pero lo mismo ahora con lo del Poder Judicial, ¿cómo cualquiera va a ser juez, cualquiera va a ser magistrado, cualquiera va a ser ministro? Pues sí ha habido ministros corruptos, pues lo único que se necesita como requisito es que sean abogados, y que sean electos por el pueblo para que actúen con rectitud.

“Tampoco es tan complicado, tan complejo, el derecho. Ya hay tesis, jurisprudencial, desde luego leyes, constituciones, derecho comparado, o sea, lo que se estudia, lo que se ve en la facultad de derecho, con eso; y con integridad, con honestidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente acusó que los ministros en retiro que reciben pensión vitalicia consideran que merecen eso “y más” porque, afirmó, se consideran “eminencias, sabiondos”.

“Por eso les preocupa mucho todo lo que está pasando ahora, porque la gente está empoderándose, el pueblo, que para ellos no existía, no valía.“¿Ustedes creen que esos ministros que están recibiendo pensión vitalicia consideran que no lo merecen? No, ellos sostienen que merecen eso y más, porque son eminencias, sabiondos”, dijo.

