“Lo que no saben es que a mi me gusta la sangre”, advierte el gobernador de San Luis Potosí

Este jueves, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo lanzó una fuerte advertencia en contra de los medios que critican su administración.

Al encabezar la rehabilitación del deportivo San Francisco en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, el gobernador habló sobre los medios de comunicación que difundieron la muerte de un trabajador en la construcción de la Arena San Luis Potosí, una obra de la administración estatal.

“A quienes les interesa más el que se murió en una obra, imagínense, qué méndigos son, mientras que el pueblo que se friegue, pero son poquitos ya, porque hasta eso, los medios serios, pues son serios, pero hay uno que otro portalito que como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia, pues hoy están chingue y chingue, apoco no”, señaló.

Asegurando que no quitará una beca o un apoyo a un adulto mayor para pagarle a estos medios, Gallardo aseguró que le gusta divertirse, “la sangre y ver el mundo arder”.“Mejor que sigan chingando, si no de todos modos con qué nos divertimos, necesitamos diversión, lo que no les gusta es que a mí me gusta la sangre, ver arder el mundo, lo hemos hecho toda la vida”, aseguró.

Al expresar que ya estaba acostumbrado a las críticas, el gobernador afirmó que el pueblo ya reconoce a quienes están con los conservadores

.Por: 88.9 noticias