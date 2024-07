Lluvias dejan al menos 16 inundaciones en CDMX

Al menos 16 encharcamientos se registran en 8 alcaldías de la Ciudad de México por la fuerte lluvia que se azota la capital.Las autoridades capitalinas, como Bomberos y Personal de Protección Civil, informaron que ya laboran en desazolvar las coladeras en los siguientes lugares:

Iztapalapa: 01- Eje 8 Sur y C. Rafael Gracia Moreno, Col. San Miguel 8va Ampliación.

Venustiano Carranza: 01- C. Retorno 2 y Retorno 5 Cecilio Robelo, Col. Jardín Balbuena.

– Eje 1 Poniente (Clzd Vallejo) y Circuito Interior (Paseo de las Palmas), Col. Santa María Insurgentes. – C. Nogal y 2da Cda. De la Octava de Nogal, Col. Santa María la Rivera. Iztacalco: 01- C. 5ta Cerrada Oriente 245 y Oriente 247, Col. Agrícola Oriental.Álvaro Obregón: 06- C. Rómulo O’Farril y Av. De los Leones, Col. Las Águilas.

«Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje».

Agregó que, para «evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados».

Asimismo, la SGIRPC recomendó que las personas deben de apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.