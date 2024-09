Lluvias de ‘John’ dejan 3 muertos, socavones, inundaciones, árboles y postes caídos en Guerrero

En el puerto de Acapulco, Guerrero, debido a las fuertes lluvias y vientos que azotaron la ciudad por el ciclón “John”, se reportaron 3 muertos, socavones, inundaciones, cortes de energía eléctrica, árboles y postes caídos.

Además de la suspensión del transporte público y la suspensión de clases para este miércoles en todo el estado de Guerrero.

El servicio de emergencia 911 recibió los reportes de inundaciones en las colonias del puerto, la caída de árboles y peticiones de ayuda ante problemas provocados por las lluvias en las colonias y en varias calles.

A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atendió las peticiones de restablecer el suministro de energía eléctrica en las colonias donde la lluvia y el viento provocó la suspensión del servicio.

Hubo varios vehículos varados en calles del puerto, donde el nivel del agua alcanzó a subir.

Se reportaron deslaves y caída de rocas en la avenida escénica que comunica a la base Naval con Punta Diamante, en el libramiento de Mtlapil, en la avenida Farallón y avenida México. Así como un socavón en la carretera Acapulco-Pinotepa Nacional.

El servicio de transporte público no funcionó, no hubo taxis ni camiones urbanos, esto provocó que muchas personas no pudieran llegar a su trabajo y debido a esto muchos negocios no abrieron y la gran mayoría de restaurantes no dio servicio este martes.

En las tiendas de autoservicio se estableció un operativo de vigilancia para evitar posibles saqueos, pues hubo denuncias en el sentido de que había gente que se había acercado a los centros comerciales con la intención de meterse por la fuerza y las autoridades de educación pública anunciaron la suspensión de clases en todo el estado.