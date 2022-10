Lloran amantes de Harry Potter la muerte de Hagrid

GMx

El actor escocés Robbie Coltrane, muy recordado por el personaje de Rubeus Hagrid en la saga de Harry Potter, falleció este viernes, confirmó su agente.

Coltrane, quien tuvo dos hijos con la artista Rhona Gemmell, deja dos hijos. Murió a los 72 años.

“Fui más que afortunada de conocerlo, trabajar y reírme a carcajadas con él”, fue el mensaje que dedicó J.K. Rowling, autora de la saga de los libros del mago.

El histrión (cuyo verdadero nombre era Anthony Robert McMillan) nació en Glasgow, el 30 de marzo de 1950, hijo de un doctor y una profesora.

Si bien comenzó sus estudios en la Escuela de Arte de Glasgow pensando que iba a ser un pintor, el escocés decidió finalmente perseguir una carrera en la actuación, haciendo primero stand ups y uniéndose a una compañía teatral.

El actor tomó el pseudónimo de Coltrane como una forma de homenajear a John Coltrane, un famoso músico de jazz.

Después de un inicio complicado, la carrera de Coltrane despegó con el papel del doctor Edward Fitzgerald en la serie Cracker, cuya actuación le valió ganar un BAFTA (el equivalente de los Premios Oscar en Reino Unido).

El escocés también pasó por la saga de las películas de James Bond, en las que interpretó al villano Valentin Zukovsky en Goldeneye y El mundo no basta.(Con información de El Financiero con datos de The Guardian y The Hollywood Reporter)