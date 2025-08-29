28 de agosto de 2025
Facebook Twitter

Laura Itzel Castillo, nueva presidenta del Senado en sustitución de Fernández Noroña

Al inicio de la plenaria del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República se eligió por unanimidad a la senadora Laura Itzel Castillo Juárez como próxima presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en reconocimiento a su amplia trayectoria política y social.

Laura Itzel Castillo, es hija del emblemático líder de la izquierda mexicana, Heberto Castillo; y sustituye a Gerardo Fernández Noroña, quien concluye su periodo como presidente del Senado el próximo fin de semana.

Una vez que la bancada mayoritaria eligió a su propuesta para ser la nueva presidenta del Senado, será en la sesión preparatoria del próximo domingo 31 de agosto, cuando el Pleno de la Cámara de Senadores vote para elegir a Castillo, quien estará al frente de dicho cargo por un año.

La propuesta fue presentada por el senador Cuauhtémoc Ochoa, quien destacó que Castillo Juárez “cuenta con un trabajo propio, reconocido y sólido, por lo que representa con dignidad la conducción de los trabajos legislativos”.

La votación contó con la participación de senadoras y senadores presentes, alcanzando quórum legal. Asimismo, la bancada morenista definió por unanimidad a tres integrantes más de la Mesa Directiva: Verónica Camino Farjat, vicepresidenta; Mariela Gutiérrez Escalante, secretaria; y María Martina Kantún Can, secretaria.

Por: Excélsior

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

EN CALIENTE