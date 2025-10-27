Lando Norris es abucheado tras ganar GP de México; corean a ‘Checo’

Lando Norris apabulló y reinó en el GP de México 2025, sin embargo, el nuevo líder del Campeonato de Pilotos fue severamente abucheado por la afición azteca en las tribunas del Foro Sol; el nombre de ‘Checo’ Pérez fue coreado.

Tras consagrarse con el lugar más alto del podio, Lando Norris se dirigió a la zona de entrevistas para dar sus primeras impresiones, sin embargo, el semblante del piloto de McLaren cambió por completo al escuchar los ensordecedores abucheos en su contra.

Pese a la sorpresa que se llevó el nuevo líder del Campeonato de Pilotos, el piloto de McLaren puso la mejor cara posible, respondió a lo cuestionado y mantuvo la cordura ante una afición mexicana que no dejaba de corear el nombre de ‘Checo’ Pérez, quien regresará al ‘Gran Circo’ a partir de 2026, defendiendo a Cadillac.

El desconcierto sobre lo sucedido este día con Lando Norris no pasó desapercibido en redes sociales, por lo que diversos usuarios reaccionaron y contaron las razones por las que el británico fue desaprobado por la gente mexicana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Por: Excélsior