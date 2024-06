La violencia en Tila, Chiapas es generada por el mismo pueblo: López Obrador

La violencia en la comunidad de Tila, Chiapas es generada por una confrontación entre el mismo pueblo, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante esa circunstancia, el presidente instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) brindar apoyo a la comunidad.

“Esto que está sucediendo en Tila es muy lamentable porque no es la lucha contra el aparato del estado opresor, represor o la lucha contra un cacicazgo; no, es una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar, buscar la unidad. Yo hago un llamado a toda la gente de Tila, estamos ayudando, le pedí primero al secretario de la defensa para que se diera protección a la gente, afortunadamente se logró porque había un enfrentamiento entre los pobladores o entre quienes los que nos están en el poblado pero es el mismo pueblo y se logró proteger a muchas familias que salieron y se apaciguaron las cosas», detalló López Obrador.

Añadió que recientemente también ordenó conformar un equipo con varias instituciones y funcionarios para ayudar a la gente y hay dos campamentos a partir de los cuales las familias pueden acceder a alimentos.

Pero lo que queremos es buscar el acuerdo para que regresen a sus comunidades, a sus casas y que regrese la paz. hay que tener confianza de que se logra, que se puede».

El presidente insistió en que todos los lados del conflicto deben reflexionar acerca del por qué la confrontación entre la comunidad misma.

Ni siquiera dirimir, resolver problemas con caciques, con el uso de la fuerza. No. Vamos a buscar la conciliación con el diálogo, con el acuerdo», insistió.

Este fin de semana, fuerzas de seguridad rescataron a 4 mil 187 personas en el municipio de Tila que se mantenían ocultas en sus casas debido a la violencia generada por distintos grupos armados.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, todas las personas fueron llevadas a distintos albergues para ponerlos a salvo.

El operativo de rescate en el que participaron fuerzas civiles y militares, se revisaron 17 viviendas y comercios incendiados.

En la revisión de esos inmuebles, se encontraron los cuerpos sin vida de Felipe «N» de 41 años de edad y un menor de 16 años de edad.

