La postura de México en torno a Venezuela se guiará por lo que diga el CNE: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que de seguir la tendencia electoral en Venezuela, reconocerá el triunfo de Nicolás Maduro para que ejecute su tercer mandato como presidente de ese país sudamericano.

Pese a las denuncias de fraude electoral desde la oposición venezolana y a la desconfianza que diversos gobiernos en el mundo han expresado frente a los resultados que presentó la autoridad electoral, López Obrador dijo que la postura del gobierno de México entorno a Venezuela estará guiada por lo que diga el Colegio Nacional Electoral (CNE), «porque así es la democracia».

«Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos; si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela porque así es la democracia, pero vamos a esperar», indicó.

El presidente, aprovechó su conferencia mañanera para felicitar también al pueblo de Venezuela debido a que la jornada electoral se desarrolló en paz y sin violencia, aunque se registró una persona fallecida derivada de disturbios en la región de Táchira.

«A mí me preocupaba la violencia, eso es lo que más me preocupa y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a toda la población porque ayer no hubo violencia» sostuvo.

En más sobre este tema, uno de los asistentes a la conferencia refirió que hubo un muerto, a lo que López Obrador comentó que “para como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos además, estuve pendiente y si hubiese habido violencia desde el principio o el distintivo de la elección, hubiese sido la nota, pero no fue esa la nota”.

Por: Excélsior