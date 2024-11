LA FERIA:La patria

Sr. López

De tía Victoria ya sabe usted que tuvo más colchones que la cadena Sheraton; nunca casada, sin hijos; toluqueña, guapa de joven y de vieja; sabía con detalle las historias más íntimas de medio mundo (de todo mundo), y si alguien delante de ella soltaba algún comentario mal intencionado sobre alguna sobrina o señora de su estima, era mejor tramitar amparo, porque era implacable, como cuando paró en seco a la santurrona tía Sarita, que destazaba a una de la familia que se iba a divorciar (entonces era escándalo), y tía Victoria soltó: -Pues mejor, ¿no?, en cambio tú, haciendo como que tu marido es varón pero tiene novio y tu hijo es de Ricardo, tu compadre -de cuidados intensivos quedó tía Guille.

En la izquierda mexicana seria (hay de otra), un personaje importante es Graco Ramírez Garrido Abreu, nacido en 1949, miembro fundador del Partido Socialista de los Trabajadores, del Partido Mexicano Socialista y del PRD.

Tres veces diputado federal y una, senador, gobernó Morelos de 2012 a 2018 y según Coneval, sacó de la pobreza al 52.3% de su población.

Colaboró activamente e impulsó las reformas para la autonomía del Banco de México, la creación del INEGI y la del entonces IFE (hoy INE).

Es uno de los principales impulsores de las alianzas que culminaron en la transición del año 2000. No es personaje menor.Debe mencionarse que don Graco se opuso frontalmente al anterior Presidente, ya sabe quién (se le recuerda que este menda juró por el honor de su prima Olga -que fue muy güila, ni modo de manchar con semejante juramento la Biblia-, juró, se repite, no volver a escribir su nombre, pero nos entendemos).

Él lo conoce, bien, trabajaron juntos largos años, de hecho, presentó con Cuauhtémoc Cárdenas, al que llegó a Presidente, modelo chancla pata de gallo.

Don Graco en entrevista al El País en mayo de este año, dijo -del mentor, faro, guía y luz de nuestra actual Presidenta-, que “siempre tuvo más confianza en los priístas que en la izquierda”; agregó que el señor madrugador -siempre de malas por no poder despachar en trusa en Palacio Nacional-, en la presidencia de la república era “un peligro para la regresión autoritaria”.

Describió don Graco el gobierno del oriundo de la importante metrópoli de Tepetitán (1,500 habitantes… ahora), del municipio de Macuspana, como “nacional populista (…) que ha hecho de la política social un instrumento corporativo” (electorero, pues).En esa entrevista, dice don Graco que estando cercana la fecha de término del periodo presidencial de don Lengua Serpentina: “El tema es que él no se quiere ir (…) tiene instrumentos muy claros, uno es el dominio que tiene sobre Morena.

Es un partido de una sola voz, desde su fundación (…) La evidencia de que él se va a ir a su rancho no existe. Además tiene un instrumento que es la revocación del mandato para poder, si pierde atacar, y si gana controlar” (ganó… ¿controla?… usted dirá).Su oposición al residente en Palenque (se solicita ratificación), le fue correspondida con una catarata de periodicazos. Los puros mandados.

Nunca pudieron ponerlo en el banquillo de los acusados y acabaron acusándolo de haber comprado a crédito una camioneta… cuando ya no era funcionario.Un mes antes, el 21 de abril de este año, con motivo de la presentación de su libro ‘Contra la regresión autoritaria.

Memorias desde la izquierda’, le hizo otra entrevista la periodista Wendy Guerra, colaboradora de CNN en Español, El País, The New York Times, el Miami Herald, El Mundo y La Vanguardia, escritora con publicaciones en 23 idiomas (no es la señora de las quesadillas, señora muy respetable, sí, pero en un solo idioma y sin publicaciones).

En esa entrevista, don Graco dijo:“Las derechas e izquierdas puras han dejado de serlo. Hoy día los extremos de esas posturas se parecen más, sobre todo en la visión populista, son esencialmente iguales. Los extremos se juntan, los Bolsonaro, Trump, Maduro, Milei y (aquí va el nombre del de Tepetitán), son esencialmente autócratas y destructores de instituciones democráticas”.

Autócratas y destructores de instituciones, no se le pase.Luego, en otra respuesta dice: “El Gobierno de (ya sabe quién) no representa a la izquierda, es una visión nacional populista apoyada por esa izquierda y viejos priistas que añoran el régimen de partido único o hegemónico (…)”.Y remata:

“Claudia Sheinbaum representa la continuidad en ese modelo de pensamiento único que pretende destruir el equilibrio de poderes y construir un régimen autoritario que, por el peso político de (el innombrable de Tepetitán), nos depararía un modelo antidemocrático y clientelar con los (más) pobres”.

En ocho semanas el gobierno que dirige doña Sheinbaum ha culminado la demolición del Poder Judicial y ayer, la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos. Autocracia, demolición de instituciones, partido hegemónico, modelo clientelar.

Ya estamos.Pero doña Sheinbaum y fauna que le hace coros, parecen olvidar que México no es un planeta aparte, que estamos embrollados en una red de acuerdos y compromisos internacionales que nos permiten entre otras cosas, comerciar con el mundo (el año pasado exportamos 593,012 millones de dólares, el 36.7% del PIB).Así, a la vista de las reformas cuatroteras, ayer el primer Ministro de Canadá, don Trudeau, declaró que su país quiere continuar con el T-MEC “pero, en espera de las decisiones y elecciones que México haya tomado, es posible que tengamos que considerar otras opciones”.

O sea: echarnos del tratado… y el país al basurero, el nuestro.Ayer, la calificadora Moody’s comentó sobre México: “(…) la repentina reforma judicial y regulatoria de México (la desaparición de los órganos autónomos), ha empezado a contribuir a la volatilidad financiera, debido a las preocupaciones de los inversionistas sobre la independencia jurídica.

De seguir este “shock” de confianza se podría ver un impacto negativo en la inversión privada”.Y ahí viene el Trump… van a doblarse diciendo que defienden a la patria.