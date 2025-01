LA FERIA:Escatológico

Sr. López.

Hace mucho le conté que Tío Nildo (no es diminutivo de nada, así le pusieron), tuvo a bien morir y en su testamento, su heredero universal fue el vivísimo Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda.

El tío era rico por herencia, vivió siempre como rico y gastaba igual, pero Pepe rechazó el legado. Pasados unos días, este menda le preguntó por qué había hecho semejante cosa y explicó: -Me heredó por mula, dejó deudas que no se pagan ni vendiendo todo lo que tenía -¡vaya!A ver, no es pregunta capciosa, es en serio: piense usted qué no hacen nunca los jefes de Estado.

A ver, ¿qué?… ¿no violar la ley?, no, sí la violan; ¿no robar?, tampoco, sí roban (no todos ya se sabe, pero no va uno a estar todo el tiempo repitiendo que con sus respetadas excepciones); a ver, ¿qué no hacen nunca los jefes de Estado?… no, no patear viejitas en público, no hacerse videos inyectándose drogas… no, estamos hablando en serio… ¿qué no hacen nunca los jefes de Estado?¿Se da?… bueno, lo que nunca hacen es hacerse los chistosos.

Político que hace reír, da risa. Y peor es cuando no son chistosos porque entonces aparte, caen mal y nada hay más repelente que un mal payaso.Alguien asesora muy mal a nuestra Presidenta.

En su madrugadora de antier, en respuesta a la tontería que dijo el tal Trump sobre cambiarle el nombre al Golfo de México, por Golfo de América, la señora, le contestó -llena de gracia ella-, diciendo que a los EEUU “(…) vamos a llamarle América Mexicana.

Se oye bonito, ¿no? (…)”; y esa su sonrisa traviesa… ante el silencio sepulcral de los presentes.No le salió, no es chistosa. No tiene por qué serlo. Y ya va siendo hora que deje de sonreír en todas sus presentaciones en público.

Hubo, claro, el momento de sonreír, cuando ganó las elecciones. Ya no.Habrá quien diga que hay jefes de Estado muy importantes (no todos son importantes, hay insignificantes… la mayoría), que han dicho chistes.

No es cierto. Lo que sí ha habido son los que tienen sentido del humor.

El campeón mundial indiscutible de eso fue Ronald Reagan, actor profesional de cine que dominaba la manera de hablar con palabras e idioma corporal, con una sonrisa que derretía muchedumbres y literalmente, ‘enamoraba’ cámaras de televisión.

Con su -en su caso-, profesional sentido del humor, anuló las críticas en su contra y ridiculizó a sus contrincantes con finura sin nunca faltarles al respeto… pero hasta a él le salió mal una gracejada, el 11 de agosto de 1984, cuando dijo (no en público), que iba a firmar un decreto declarando ilegal a Rusia; los que lo oyeron le dejaron muy claro que no era chistoso decir semejante barbaridad. Lección aprendida.No nos desviemos.

Si alguien le ha dicho a doña Sheinbaum que debe contestarle todas sus barbajanadas al Trump, debe despedirlo. Si alguien le ha dicho que al bárbaro Trump lo debe ridiculizar, que se entere: si lo consigue se ganará un enemigo muy peligroso y si no lo consigue, ella hará el ridículo. Lo de la “América Mexicana”, lo prueba.

Claro que al Trump hay que plantarle cara, pero sin chistes, en serio y en su justa medida. Si no, si sigue queriendo responder a todas sus bravatas y amenazas, va a estar bailando al ritmo del Trump, que tiene y seguirá teniendo el pandero. Nada de que los EEUU son un imperio menguante, son la potencia hegemónica, no se equivoque nadie… ya caerán, todos los imperios caen, pero las presentes generaciones, salientes y entrantes, no lo verán.

Nunca en la historia se ha dado tal concentración de poder, nunca.La señora es inteligente, los que la conocen afirman que escucha, entonces que no le jueguen chueco sus cercanos, que le digan lo mucho que se equivoca al decir y repetir que la relación con los EEUU del Trump será buena, como lo fue con su antecesor, como lo es con el actual, don Biden.

Que le recuerden lo que declaró Joe Biden el 25 de mayo de 2023, refiriéndose a las elecciones en que ella ganó la presidencia de México:“Ojalá los mexicanos despierten y no le den ningún voto a Morena (!), que no se vote por quienes persiguen a migrantes, los que no respetan a migrantes (…)”; y agregó: “(el fentanilo) está llegando por México, eso está probado, el fentanilo llega primero de Asia, que hagan una investigación porque la droga entra por México, para que no nos estén acusando”.

De las majaderías e insultos del Trump, no vale la pena repetirlos. El tipo ese no se cansa de injuriar a nuestro país y a nuestra gente. Mal hace doña Sheinbaum en sentir bonito porque el Trump dijo que es una “maravillosa mujer”, así habla ese patán, no significa nada y por cierto, él califica de «maravilloso» a quien le da lo que pide, punto.

A los mexicanos nos ofenden las groseras declaraciones de los presidentes y políticos yanquis, sobre nuestro país y nuestros gobernantes se envuelven en la bandera rechazándolas por intervencionistas.

Y mucho dice doña Sheinbaum que exige respeto. Y sí debe haber respeto entre naciones y gobiernos, claro.

No es aceptable que un Presidente, refiriéndose al Congreso de otro país diga que son una “élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencias, políticos corruptos, alquilados, alcahuetes”… no… no lo dijo Biden del Congreso mexicano, tampoco lo dijo el Trump, lo dijo en anterior arrimado en Palacio nacional, ese que NO vive en Palenque lo dijo hablando del Congreso de Perú, el 25 de mayo de 2023, en su mañanera.

Señora Sheinbaum, sin trapitos calientes: no la quieren allá, no respetan a su gobierno. Y la decisión de nuestra Presidenta de mandar un representante a la ceremonia oficial de usurpación del cargo del dictador Maduro de Venezuela, abona a que más le pierdan el respeto y a la desconfianza internacional en sus intenciones y convicciones democráticas.

No se puede creer que es demócrata quien apoya dictadores.Si doña Sheinbaum lo hace por seguir complaciendo a su mentor, mal asunto. No se da cuenta que le heredó una montaña de mentiras y en sus dos acepciones, un gobierno escatológico.