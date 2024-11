LA FERIA:Aplauso de foca

Sr. López.

Ya le he contado de los tíos Olga y Óscar, que eran un par de locos pero muy felices. Largos años estuvieron construyendo su casa porque hacían cambios constantes, tantos que varios arquitectos les botaron la chamba y acabaron con un maestro de obras que a todo decía que sí. Ya viuda y viejita, tía Olga quiso vender “la casa” como terreno, pero los que se interesaban le decían que le iban a descontar la demolición de “eso”.

Rigurosamente cierto.Confieso que no he leído (hay quien confiesa haber vivido, ventaja lleva). Bueno, sí lee este menda, es su vicio dominante (a estas edades); se refiere a los programas de gobierno porque no es serio reinventar a México cada seis años.

El dilema es: o el país requiere intervención quirúrgica mayor cada sexenio; o los programas son cirugías innecesarias que se imponen a un paciente que antes de salir del post-operatorio lo regresan al quirófano.

Sea el país o los proyectos, algo anda mal, muy mal. Si un país de veras debe cambiar cada seis años, ese país es una quimera imposible de hacer realidad. O por el contrario, si cada nuevo proyecto de nación resulta del arbitrario poder del momento, no se puede llegar a buen término, igual que “la casa” de los tíos: no se termina y todo el gasto, poco o mucho es desperdicio.

Sin embargo, el país existe. Este nuestro país, según el Banco Mundial, es la economía número 15 del mundo (de los 195 países reconocidos por la comunidad internacional). De acuerdo con el Banco de México, que coincide con la Organización Mundial de Comercio, en 2023 las exportaciones mexicanas de bienes y servicios, fueron 593 mil millones de dólares; diez años antes, sumaron 380,189 millones de dólares; un crecimiento del 156%, por si le parece poco.

Así, según la OMC, México es el noveno país exportador del planeta y primero de Latinoamérica en manufacturas de media y alta tecnología… ‘bye, bye’, Brasil.

Por cierto, de ese total de exportaciones, el gobierno a través de Pemex, aportó 33,219 millones de dólares (el 5.6% del total de exportaciones de México… ¡muy bien, equipo, muy bien!); y entérese de que gracias a lo bien que lo hace el gobierno, Pemex es la petrolera más endeudada del mundo (debe casi 100,000 millones de dólares y a proveedores, casi 16 mil millones de dólares).

Pero por precaución y en caso de que el gobierno saque pecho y presuma -siga presumiendo-, que ha rescatado a la empresa y que ahora sí es nuestro el petróleo, le informo con datos del mismo Pemex, que al tercer trimestre de este año, llevaba perdido un 104% más respecto al mismo periodo de 2023.

¡Sí se puede, sí se puede!De solo lo económico, queda muy claro que el país existe y crece, gracias a sus empresarios y la gente común, no gracias al gobierno; más bien, a pesar del gobierno que no solo no aporta sino que se endeuda a costillas de todos los entusiastas pobladores de la nación.

Para el año que viene, Hacienda ya advirtió que su “déficit fiscal” (léase, lo que va a gastar arriba de los ingresos), equivale al 6% del PIB, porque les da pena decir que se van a gastar cerca del 20% más de lo que les ingresa por impuestos, derechos, aprovechamientos, etc.; el gobierno federal se va a gastar 9.06 billones de pesos (millones de millones), de los que 1.8 billones los va a pedir prestados.

¿Conoce usted algún negocio que así funcione?Claro, la deuda de México en proporción con lo que produce en total (su PIB), anda en más o menos en el 50%, lo que es muy aceptable. Y claro que un gobierno no es un negocio, no, pero tampoco debe ser un freno al desarrollo y es nuestro caso.

Si lo duda, vea el caso de Japón, con una población similar a la de México, cuya deuda es del doble que su PIB, sí, pero su PIB en 2023 fue 180% superior al nuestro (México 3.4 billones de dólares, Japón 6.11 billones de dólares); o los EEUU cuya deuda es de por ahí del 120% de su PIB, pero el año pasado produjo cerca de 28 billones de dólares, frente a los 1.8 billones de dólares de México… somos el 6.4% del PIB de allá.

Ni modo.Sí, el país existe sin mérito ninguno del gobierno, no solo en lo económico. Somos una nación respetada; científicos, pintores, arquitectos, poetas, escritores, bailarines, para no caer en el lugar común de la gastronomía ni las ruinas arqueológicas.

Solo en el competido mundo de la ópera, entre sopranos, tenores y contratenores, son más de diez los que actualmente cantan en los más importantes escenarios del planeta con gran éxito; y nada de eso es mérito de ningún gobierno.

Otro día le cuento cómo en el INBA le hicieron la vida negra a Plácido Domingo, que por eso se largó al extranjero, donde triunfó por todo lo alto. Plácido había jurado -y le aseguro que es cierto-, nunca volver a cantar en México; fue la esposa de López Portillo, doña Carmen Romano, la que lo convenció y vino a Bellas Artes el 6 de abril de 1981, cantó el Otelo de Verdi y el teatro se venía abajo aclamándolo… sí, pero antes, de “zarzuelero” no lo bajaban (ofendiendo a su madre, la Reina de la Zarzuela, doña Pepita Embil, famosa en todo el mundo, que vivió en México porque le dio la gana… y conste: la zarzuela es ópera, ópera, ópera.

Es otro tema, disculpe).A lo que iba esto: el país es lo que es NO por mérito de sus gobernantes. Antes algunos, facilitaron la vida del tenochca simplex y fomentaron el desarrollo económico.

Ya dentro de algunas décadas se reconocerán méritos que la clase gobernante actual regatea (caso de estudio: Salinas de Gortari, al que debemos el hoy T-MEC, del que cuelga nuestra economía).

El principal problema del gobierno de doña Sheinbaum, es que su antecesor quiso que su proyecto prevaleciera, sabedor de que cada presidente pone el suyo. Y para ello, el de la hamaca en Palenque, se aseguró el control del partido de ellos (de él), y el Poder Legislativo.

No se preocupe, tarde o temprano, la señora de Palacio, asumirá el mando ¿y qué cree?… ¡a reinventar México!… lo que en este caso y dado el esperpento que recibió, será de aplauso de foca.