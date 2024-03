La Feria: Ya se supo

Sr. López

Se casaba Pepina, una prima de las de Toluca, y para berrinche de su mamá, tía Jose, no quería fiesta si invitaban a tía Lorenza, hermana mayor de su mamá. O si había fiesta, ella, Pepina, la iba a llamar para advertirle que ni se le ocurriera presentarse, porque la mandaba sacar en andas y volandas.

Las razones de Pepina eran las borracheras infames que la tía se ponía en todas las fiestas de la familia y que le había dado por bailar encima de las mesas y hacer como que hacía ‘striptease’.

No hubo fiesta. -“Mejor” -dijo Pepina, dijo toda la familia, que temía más al ridículo que al cáncer.Se llama Volker Türk, es austriaco, estudió en la Universidad de Viena, Austria; es máster en Derecho y doctor en Derecho Internacional.

Ha sido entre otras cosas, Secretario General Adjunto de Política en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de las Naciones Unidas; Alto Comisionado Auxiliar para la Protección en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Ginebra, y colaboró en el desarrollo del Pacto Mundial sobre los Refugiados.Volker (estamos en confianza), representó a la ACNUR en Malasia, fue Jefe Auxiliar de la Misión en Kosovo y en Bosnia y Herzegovina; Coordinador de Protección Regional en la República Democrática del Congo y también en Kuwait.

Es autor de muchas publicaciones sobre derecho internacional de los refugiados y derecho internacional de los derechos humanos. Habla cuatro idiomas, el suyo (alemán), inglés, francés y español (no muy bien, pero entiende).Desde octubre de 2022, don Türk trabaja en el Palacio Wilson de Ginebra, Suiza, como Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Buena chamba.¿Impresionante, verdad?… bueno, pues este Türk, es un gandallita, come-cuando-hay, que está en contra del presidente López Obrador (¡habrase visto!), y en general de la 4T. Uno pensaría que con un puesto de importancia internacional, no debería tener tiempo (ni ganas), de andarse fijando en la 4T, pero así es… bueno, según el Presidente:Ayer en su gustado programa matutino de variedades, López Obrador se refirió a la reunión en Ginebra, Suiza, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que don Türk, hizo un llamado para que en las actuales campañas electorales de México, el gobierno proteja los derechos fundamentales, la integridad de los ciudadanos y de los políticos que contienden por un puesto de elección popular, también dijo:“Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia” (y no es que sea muy fijado el Türk, es que ya van asesinados, doce aspirantes a cargos de elección popular, que son 23 contando familiares y cercanos a ellos; acá eso no es noticia, se entiende, pero en el mundo eso es un escándalo).

Raudo y veloz, el Presidente de todos nosotros (es un decir), respondió desde su alta tribuna de todas las mañanas:“El Alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros y hace comparsa con los que quieren demostrar que México es un país muy violento, ya ven lo que hacen nuestros adversarios y los medios de manipulación”.

El Alto Comisionado es “muy tendencioso”, queriendo demostrar que México es un país muy violento (y no lo es, entérese… por ejemplo, en los cementerios se goza de paz, la de los sepulcros); y está en contra, dijo, de “nosotros”, lo que permite suponer que de la 4T en general (partido y gobierno), o nada más en contra de él si el “nosotros” lo usó en plural mayestático (sí, seguro lo usó así, como corresponde a Su Majestad, que por eso está por encima de la ley); y aparte, el Türk es comparsa de sus adversarios y “los medios de manipulación” y donde dijo “manipulación”, léase información… ¡ay!, es que de veras, ¡es tan ingenioso el señor!Y añadió el Presidente (el nuestro), que se trata de “(…) organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros, el mismo Claudio X. González (hablan) de un ambiente de violencia, en agravio a periodistas, a candidatos, de elecciones de Estado”.

Si lo de organizaciones pagadas por Claudio X. González, lo dijo por don Türk, la cosa se pone buena: está muy difícil que don X le dé línea a la ONU, digo, todo con medida, señor.Pero nuestro Presidente siempre está a las vivas y eso de “organizaciones pagadas por gobiernos extranjeros”, seguro lo dijo porque apenas en enero pasado (el miércoles 24), durante la comparecencia de México ante el Consejo de Derechos Humanos (de la ONU), en Ginebra, Suiza, salimos poquito más que reprobados y 116 países (incluidos ¡Venezuela y Rusia!), hicieron recomendaciones a México sobre desaparición forzada, violencia contra mujeres, defensores de derechos humanos y periodistas, remarcando sobre todo “la impunidad”, como una constante.

Acierta señor-Presidente, es don Türk y es el mundo, pero nadie le paga a la ONU ni a los gobiernos de 116 países. Y también acierta: son elecciones de Estado; prueba pública, el “zocalazo” del arranque de campaña de su candidata suya de él, doña Sheinbaum.Los tenochcas simplex nacidos a mediados del siglo pasado, no nos asustamos por eso de las elecciones de Estado porque vivimos al menos cinco; no cuente la de Ruiz Cortines porque era un bebito en 1952, pero sí se daba cuenta desde López Mateos en 1958, hasta Zedillo en 1994… y de repente, en el 2000, de un total de 55 encuestas, 45 daban por ganador a Labastida y contra toda esperanza… ganó Fox.Para los pesimistas que asumen inevitable el triunfo de Morena el próximo 2 de junio por las 22 entidades que gobierna (incluyendo Morelos), Fox ganó con el PRI gobernando 25 estados. Así ganó Fox, con las encuestas en contra, sin gobernadores echando la casa por la ventana.Hoy la verdadera diferencia, es que este gobierno sabe que de perder la presidencia, se va a ventilar la mayor corrupción en la historia nacional, por mucho. Por eso está en campaña el Presidente, sin percibir que en el mundo y en México, está haciendo el ridículo. Ya se sabe, ya se supo.