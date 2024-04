La Feria: ¡Ya apareció el peine!

Sr. López

Tía Rosita tenía 110 años de edad cuando un sobrino bisnieto de ella, le sacó su firma en unas escrituras en las que le donaba todas sus propiedades… y la santa señorita era pasada de rica.

Lo bueno fue que Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, se enteró y le reclamó al pillo, quien alegó que como la tía no tenía testamento, él se encargaría de repartir todo entre la familia cuando falleciera. Pepe puso remedio a su estilo (a mano limpia), y ya luego tía Rosita hizo testamento como le vino en gana. Santo remedio.Robar es robar. Robar es tomar o retener lo ajeno. Robar es robar aunque no haya intimidación.

El que roba es ladrón y este gobierno de la cuarta transformación es un gobierno ladrón.¿Le parece un despropósito de este menda, le parece un disparate?… bueno, hágase de cuenta que se entera usted que un vecino le quitó a su abuela sus ahorros; va a usted a verlo para reclamarle y el muy sinvergüenza, le responde: -Es que tiene más de 70 años, pero si me pide que le devuelva sus ahorros, se los regreso… si llena mis requisitos -¡áchis!Eso es exactamente lo que quiere y va a hacer este gobierno: tomar (robar) lo que la gente tenga de ahorro en su Afore o Infonavit, si el ahorrista tiene 70 años de edad (75 si es empleado del gobierno, curiosa distinción ilegal), para meterlo en lo que -dicen- será el Fondo de Pensiones para el Bienestar y con eso pagar pensión universal de hasta 16,400 pesos a todos los que tengan 68 años de edad (65 si son indígenas).O sea, pagar a unos con lo que ahorraron otros. La iniciativa la presentó el diputado morenista Ignacio Mier, el domingo 7 de abril pasado, diciendo que así la justicia social avanza. Lindo.El proyecto de ese robo institucionalizado de la 4T, dice muy clarito: “Las Administradoras de Fondos (Afores) deberán transferir los recursos de las subcuentas al momento en que los trabajadores cumplan 70 años, sin necesidad de resolución judicial, al Fondo de Pensiones del Bienestar (…)”. Y estipula que incluye los ahorros en Infonavit y los de retiro, cesantía y vejez y de vivienda en IMSS e Issste. También dice que habrá un fondo de reserva para devolverle su ahorro al que lo reclame. Mejor que no se lo roben para que luego tenga que reclamarlo, digo.Para ratificar la confianza plena en la palabra del Presidente, sépase que ayer dijo: “Para todos los trabajadores: no se tocan las Afores, se protegen, no hay nada que temer, al contrario (…) no estamos usando nada de las Afores”. ¡Olé!Como son reformas a leyes (no a la Constitución), Morena con sus rémoras (Verde y PT), las pueden aprobar por mayoría simple. Las van a aprobar. Y otra vez al berenjenal de líos judiciales hasta que la Suprema Corte arregle este desafuero. No lo dude.Pero la 4T no se agota, no se cansa, no se aburre de atentar contra las leyes y el sentido común. El miércoles pasado, 3 de abril, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa a la Ley de Amparo, para que cuando las resoluciones de la Suprema Corte, determinen que una ley aprobada por el Congreso viola la Constitución, esa resolución no valga en favor de todos. Como lo oye. La propuesta dice que “tratándose de juicios de amparo que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las suspensiones que se dicten fijarán efectos generales”. O sea, se aplicara esa ley inconstitucional a todos los que no vayan de uno en uno a la Suprema Corte a reclamar su derecho.La iniciativa Monreal, ya fue aprobada en comisiones del Senado y avanza. Otra vez: se trata de reformar una ley, no la Constitución, y Morena & Asociados la pueden aprobar con su mayoría simple. La van a aprobar. ¡Otra vez a la Suprema Corte!Esa aberración vulnera el “derecho de acceso a la justicia y de no discriminación (…) pues se daría un trato desigual a quienes aun no habiendo acudido al amparo sean afectados por una ley, que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución”, como dijo la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Aparte, a mayor ilegalidad, esa reforma va contra convenciones internacionales firmadas por México, que tienen la misma fuerza de ley que la mismísima Constitución. ¡Qué batidero!Pero al mismo tiempo don Monreal propuso una adición a la vigente Ley de Amnistía, que no es indulto, amnistía es “olvidar” ciertos delitos para suspender la pena de cárcel por esos delitos, cosa que otorga exclusivamente el Poder Legislativo. Bueno, pues don Monreal propuso agregar un artículo 9 a esa Ley para que el Presidente de la república pueda dar amnistía a quien quiera y por cualquier delito, con la excusa de que lo hará cuando el amnistiado pueda dar información sobre otros delitos del interés del estado. ¡Vaya!Uno no tiene conocimientos de Derecho como para apoyar u oponerse a una reforma así. Sin embargo, con el equipo cerebral básico, esto parece sospechoso y es sospechoso que se quiera dar ese inmenso poder al Presidente, que así podrá perdonar al que haya cometido cualquier delito y ni siquiera a reos sentenciados en firme, como ahora exige la Ley, sino hasta a detenidos que estén en proceso, escamoteándoselos a los jueces… con permisito, este es cuate, me lo llevo. Y ya amnistiado un delincuente es invulnerable. Bonita cosa.Esta vacilada es dar un poder absoluto al Presidente. Y la van a aprobar, tienen la mayoría simple para eso.Importa mucho agregar que la Ley como está, prohíbe otorgar amnistía a los que hayan cometido delitos contra la vida, la integridad corporal y los que detalla el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución, entre ellos el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro… y tampoco se puede amnistiar al que haya cometido el delito de uso de programas sociales con fines electorales y la corrupción, el enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. ¡Ya apareció el peine!