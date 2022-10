La Feria: ¡Tan lejos de Dinamarca!

Luego, ya en pleno ejercicio del cargo, cuando el discurso pasa a segundo plano, desplazado por el idioma de los hechos, el país se encontró con un Presidente que impone sus decisiones, jamás acepta errores en nada, suma tropiezos y culpa de todo al pasado, sin reparar en que a lo largo de los muchos años en que no dejó de hablar, identificó todo lo que le parecía mal y para todo ofreció soluciones, incluso para el berenjenal que es recuperar la seguridad pública, recurriendo a fórmulas sencillas, discursivas y de probada ineficacia.Pasan los años y aunque el culpable pasado está cada vez más lejano, ya en su cuarto año de gobierno, siguen teniendo los gobiernos idos la culpa de todo, sin recapacitar en que el pasado hoy ya pertenece a su propio gobierno.Ahora sin embargo el país se vino a enterar de que el Presidente estrenó estrategia de evasión de responsabilidades: el culpable designado. Efectivamente, el martes 25 de este mes, dijo muy clarito:“El coordinador de todo el sector Salud es el doctor Alcocer (Jorge Alcocer, secretario de Salud), pero si falla, si no cumplimos con el compromiso de que haya atención médica gratuita de calidad para todos, es Zoé (Zoé Robledo, director del IMSS)”.Busque usted por su cuenta el análisis hecho por ‘México Evalúa’, sobre la situación del IMSS y se va a enterar de que don Robledo no puede obrar el milagro anunciado por el Presidente. Y si a eso se le suma la puntada de que el IMSS-Bienestar sustituyó al Insabi, se va a quedar pasmado, es del todo imposible, carece de infraestructura y suficiencia presupuestal y nada de eso es de la responsabilidad de don Robledo, Hacienda sigue las órdenes del Presidente y Hacienda estrangula al IMSS, por eso renunció al cargo el senador Germán Martínez.Seguramente por ser un bien educado joven, Zoé no tiene la malicia para ver que fue nombrado por reunir todos los requisitos para cargar con la responsabilidad culpable de una política de salud predeterminada por el Presidente que eliminó arbitrariamente el Seguro Popular y asfixia las finanzas del sector salud, IMMS incluido.Y le cerró la puerta de emergencia a don Robledo, le quitó cualquier explicación posible si algo sale mal: “(…) tiene todo el apoyo de nosotros, todos los recursos, todo el presupuesto”. O sea: no hay excusas, tiene todo lo necesario (no es cierto).Para el Presidente, si Zoé no nos deja la salud pública de rechupete, será su responsabilidad.¡Pobre Zoé, tan cerca de Palacio y tan lejos de Dinamarca!