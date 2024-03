LA FERIA: Sorpresa

Sr. López

Tía Otilia, de las de Toluca, era un ama de casa impecable y buena madre, con una manía: cocinaba una vez al mes y lo malo era que hacía la misma comida para los siguientes treinta días. Hasta que sin previo aviso, tío Carlos, se esfumó. Parece una tontería… bueno, pruebe.Ayer, en Valladolid, Yucatán, la candidata presidencial del Presidente, suya de él, respondió a los reporteros que le preguntaron sobre la violencia en el actual proceso electoral y sobre la inseguridad:“Lo que yo he dicho es que son (sic) en ciertas zonas del país. Hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos; algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco en donde hay esta situación. No es una situación generalizada en todo el país (…)”.¡Alabado sea el Señor!… ciertas zonas… ni siquiera estados completos… hágase de cuenta que alguien dijera que la Revolución mexicana fue solo en algunos lugares, lo que es cierto porque no hubo combates en cada metro cuadrado del territorio, pero eso no significa que esa guerra civil no haya cambiado al país entero.Doña Sheinbaum de tonta no tiene un pelo y dice lo que dice porque no tiene más remedio que proclamar su fidelidad todo terreno al Presidente López Obrador y seguir repitiendo hasta la náusea que va a gobernar como a él le pegue la gana, para continuar con la transformación que consiste en tener el control absoluto del Poder Legislativo y desaparecer al INE, al Poder Judicial y los órganos autónomos, como los conocemos, para que sean como los quiere el señor de Palacio: apéndices de sus sagradas gónadas, las de él, quien ya acaricia la grata idea de gobernar al país plácidamente tendido en una hamaca en su finca, que para eso ha colocado en candidaturas estratégicas a sus leales, suponiendo que a telefonazos les va a dar órdenes, que apechugará la Presidenta que él designó.La idea que se ha hecho el Presidente de seguir gobernando al país desde su finca, no es suposición, es un hecho claro a la vista de sus recientes 18 propuestas de iniciativas de reformas constitucionales impuestas a última hora, para ser aprobadas en el siguiente Congreso que él supone será dominado por su movimiento, suyo de él, Morena & Asociados.Así que doña Sheinbaum, le guste o no (parece que le gusta, al menos por el momento, mire nada más hasta dónde ha llegado), tiene que asegurarse que el Presidente esté cierto de su fidelidad, lealtad y sumisión.Sabe que es muy desconfiado y muy capaz de bajarla de la candidatura a la menor sospecha de que piensa por su cuenta, que tiene ideas propias y que tal vez dejaría de obedecerlo cuando esté en La Silla, que es la apuesta de él, mantener su autoridad moral, esa que está por encima de la ley y con más razón por encima de su sucesora que deberá seguir obedeciendo sus sabios consejos (y si usted cree que el Presidente dice en serio que se retira y no vuelve a opinar de política ni en su casa, se le sugiere suspender la lectura y ver caricaturas en la tele, no se preocupe). Pero ya quedamos en que la señora no es tonta y sabe que el Tlatoani en funciones no podrá quitarla de candidata a la presidencia, cuando falte un mes para los comicios.Lo dice la ‘Ley general de instituciones y procedimientos electorales’, en su artículo 241, inciso b: una vez terminado el plazo de registro de candidatos, los partidos políticos y coaliciones “no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección”.Así que primero, llegar al 3 de mayo para que ya no haya poder humano que le quite la candidatura. Y luego, llegar al 2 de junio y ser Presidenta electa, si de veras gana la elección, cosa que no se ve tan clara porque teniendo todo el aparato y el dinero para ganar, junto con la indispensable falta de escrúpulos para poner en práctica las estrategias del ‘Manual del Buen Mapache Priista’, están haciendo todo para perder, para empezar, provocando la implosión de Morena & Asociados, por el reparto arbitrario de candidaturas, causando ruidosas protestas y una silenciosa resistencia interior que el mero día de los comicios se traduce en inacción y pérdida de votos. Pero igual, si ganara doña Sheinbaum, luego tendría que plegarse a que el actual huésped de Palacio, le colocara a algunos de los suyos en el gabinete, eso, delo por descontado. Pero una vez que se tercie la banda en el pecho aunque sea despacito, empezará a gobernar ella, ni lo dude.Y eso de que el actual Presidente podría moverle el país para revocarle el mandato, es de política ficción; sea quien sea la señora que ocupe el Ejecutivo, tendrá a su disposición todo el herramental del poder para que esa consulta revocatoria sea otra vez, una pérdida de tiempo… es tan fácil, nada más piense que solo la pueden solicitar los ciudadanos, en número equivalente al 3% de la lista nominal de electores (artículo 35, fracción IX, inciso 1º de la Constitución), y eso son unos tres millones de tenochcas y para que valga -inciso 4º-, deben votar al menos el 40%… sí, a ver cuándo.Sea quien sea la próxima Presidenta de México, antes que andar perdiendo tiempo y desperdiciando capital político en cuidarle los fondillos a los que se fueron y les dejaron el tiradero, se verá obligada a mandar a hacer un estudio jurídico bien hecho, de la Ley de Prevención de Extorsión Extranjera, que sirve para corretear a funcionarios o a cualquier persona que solicite o acepte sobornos de empresas o individuos estadounidenses, porque se me pasaba decirle que es una ley de los EUA (la Foreign Extortion Prevention Act), aprobada por su Congreso el 14 de diciembre de 2023 y ya promulgada, para combatir la corrupción.El tío Sam sin esa ley ya perseguía y encarcelaba extranjeros enredados en actos de corrupción si tenía que ver un ciudadano de los EUA o se había usado en cualquier momento su sistema bancario. Bueno, ahora, más fácil con esta ley hecha a la medida. En el actual gobierno federal no se han enterado, bueno será sorpresa.