LA FERIA: Se recibe cascajo

Hay días en los que sobran temas para comentar a usted; hay otros en los que los políticos se confabulan para sabotear a la prensa, y a pesar del mucho esfuerzo que les significa, un día no hacen estupideces, un día (y se afirma que se ponen de acuerdo, porque lo natural en estos tiempos, es que anden con la camisa babeada… no todos, ya se sabe, por supuesto no todos); y esos días sin metidas de pata, se tiembla ante el teclado.

Pero hay otros días en los que surge un espontáneo altruista, que sin miedo al ridículo ni al qué dirán, se tira al ruedo y hace algo, lo que sea, con tal de obsequiar al respetable con un momento de solaz, de risa, que no es cierto que sea el remedio infalible, pero se agradece.

Así las cosas, no seamos cicateros, roñosos, y demos rendidas gracias a ese peculiar personaje de la picaresca política mexicana, Gerardo Fernández Noroña. ¡Gracias, don Lloroñas!, hacía mucho no lloraba de risa este menda.

La cosa empezó el lunes pasado cuando don Lloroñas anunció que dejaba el senado (sí, es senador, qué pena con las visitas). Para no poner palabras en su sacra bocota, le transcribo lo que dijo, después de anticipar su partida: “Debo hacerlo, pero no se preocupen. Yo tengo cinco años ahí de senador. Mañana voy a explicar… es para bien”: como él no tiene medida ni pudores, enfatizó: “No es un asunto de berrinche o de presión. Nada, necesito hacerlo” (vaya tomando nota, ya dijo que nadie se preocupe, que es para bien y que necesita hacerlo).

Todo eso sucedió en una de sus gustadas videoconferencias (primera noticia), y un usuario metiche, le dijo “su deber es con México”, y don Changoleón la tomó de aire y remató: “Así está, es en esa línea. Es en esa línea, en mi compromiso con el pueblo y con el país. Qué paradoja, por eso es necesario que pida licencia. Tengan paciencia”. ¡Carambas!

¿Qué anunciaría?, ¿sería nombrado Secretario de Gobernación?, ¿se iba de embajador a Checoeslovaquia? (… pst… pst… señor, ese país no existe…), efectivamente, no existe desde 1993, por eso sería la embajada ideal para el fallido púgil Lloroñas. ¿Qué es para bien, qué es necesario, que cumple con su compromiso con “el pueblo” (se solicita información), con qué le cumple al país?…

Ayer, se acabó el suspenso, la nación recuperó la compostura: Boca de Caño informó que se va a dar una vueltecita por Palestina, desde mañana hasta el 2 de noviembre. Doce días la patria sin él, ¿qué será de nosotros?… ¡piedad!

Este batracio de la política, incontinente oral, víctima de la logorrea, dijo más: “Me voy el día de mañana por la noche a Palestina y regreso el día 2 (…) vuelo con Emiratos Árabes Unidos”; y acotó él siempre tan prudente, que la aerolínea costeará su vuelo: “Emiratos Árabes Unidos paga el boleto de avión por la solidaridad que yo he tenido con Palestina (…) Tengo primero una reunión en Emiratos Árabes Unidos, pero el grueso del tiempo es para recorridos en Palestina. Sería temerario, pero si la autoridad Palestina lo juzga necesario, estaré en Gaza”.

Para empezar no existe esa línea aérea, existe Emirates, esa sí; digamos que se equivocó, cualquiera se equivoca, pero para mentir y comer pescado… mucho cuidado.

Esa línea aérea es 100% propiedad del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y el gobierno de ese país está trompudo con Palestina. Ningún interés tienen en andar mandando traer a un senador con licencia mexicano, por su “solidaridad” con Palestina.

Palestina también le hace mala cara a los EAU por muchas cosas, en especial porque los EAU se han empeñado desde 2018 en mejorar sus relaciones con Israel y por eso firmaron en 2020 los Acuerdos de Abraham, normalizando las relaciones diplomáticas entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, razón por la que Palestina retiró a su embajador en EAU, rompieron relaciones, pues, porque, detallito, con esos acuerdos, dejaron de reconocer como única autoridad en Palestina… a Palestina.

Aparte de eso y respecto de la guerra en Gaza, Palestina ha rechazado varias veces la ayuda de los EAU (a lo mejor el Lloroñas lo arregla, ya ve que es bueno para conciliar); y su rechazo es porque desde el 2020, los EAU redujo su apoyo financiero, que mandaba a través de la ONU, para socorrer a los refugiados palestinos… el 98%… o sea, les dejaron casi nada. Contentos no están los palestinos con los de los EAU y su largo historial de eludir al liderazgo palestino para continuar sus relaciones bilaterales con Israel. Los EAU sí han enviado ayuda a Gaza, a través de Egipto y de Israel. Y en abril pasado, EAU mando aviones de combate Mirage (de los meros buenos)… a Israel.

Y el Lloroñas, ahora nos quiere hacer creer que los Emiratos Árabes Unidos, le disparan el vuelo a su país por su solidaridad con Palestina. Y como no se tomó la molestia de ver un mapa, dice que después de tener reuniones en los EAU, recorrerá Palestina, que queda a más de dos mil kilómetros de distancia, porque Palestina es Cisjordania (aparte de la Franja de Gaza), y ni siquiera es parte de la península arábiga, donde están los EAU.

¡Ah!, y “si la Autoridad Palestina lo juzga necesario estaré en Gaza”, dijo, ya desatado, con ganas de que a todos nos duela la panza de tanto reír.

O sea, el muy experto y aguerrido gobierno del Estado de Palestina a lo mejor considera “necesario” que el Changoleón vaya a Gaza, lástima que las relaciones entre Palestina y los de Hamás que en los hechos gobiernan Gaza, sean prácticamente inexistentes desde 2007… bueno, a lo mejor por tratarse del Lloroñas hacen una excepción y se sientan todos a platicar sabrosito. Seguro.

Este personaje con esa su gracia de sapo bailando tango, se va de paseo y se inventa una importancia internacional que no tiene ni en México, ni en su barrio ni en Tepoztlán. Y ese el punto, porque escribir sobre un político anófeles, es desperdiciar tiempo y solo se justifica para que no se nos olvide la calaña de la cuatroté, que hace previsibles sus resultados con su lema no confesado de “se recibe cascajo”.