LA FERIA: Puro vacilón

Sr. López.

Tía Lucha se divorció de tío Marcos porque vio en la televisión un partido de futbol. La cosa estuvo así: la ancianita mamá de tía Lucha, atropellada por un camión de carga, estaba entre la vida y la muerte en el quirófano; esperando noticias estaban los tíos con sus hijos y parentela miscelánea, viendo médicos y enfermeras que entraban y salían de la sala de operaciones.

Y de repente el tío dijo que se sentía “mal”, que iba a salir un ratito. Bajó al vestíbulo del sanatorio donde sin sonido, pasaban un clásico Chivas-América.

Una hora después, tía Lucha se preocupó. Fue a buscarlo y preguntando, preguntando, llegó a dónde estaba absorto en la pantalla. Divorcio. (La señora se salvó, no lo dejo a usted con la duda).El día de ayer, martes 10 de diciembre de 2024, queda en las páginas gloriosas de la historia mexicana.

No todo ha de ser negativo.No hubo lugar a ningún interés ajeno al de la nación. Nuestro Senado, enfrenta la situación nacional, en primerísimo lugar, la inseguridad pública, el crimen organizado que en tal vez un tercio de los municipios, es un gobierno de facto disponiendo del erario y nombrando funcionarios (o matándolos).

En segundo lugar, la crítica realidad del sector salud, con desabasto de medicamentos (y comida), carencias de equipo médico, instalaciones ruinosas y personal abatido ante la lacerante tragedia.

En tercer lugar, la inocultable quiebra de nuestra educación pública, en manos de funcionarios venales, de sindicatos-extorsionadores, con carencias de todo orden y maestros mártires (en serio).

Y tantas cosas más.Pero, ayer nuestro Senado aprobó por 113 votos a favor y uno en contra (nunca falta alguien así), el LENGUAJE INCLUSIVO en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ya se turnó a la Cámara de Diputados, en la que se espera su más entusiasta aprobación. La Patria se los reconocerá. ¡Viva México!Una vez aprobada esta reforma a nuestra ley máxima, el artículo 80 de la Constitución, ese que dice con lenguaje machista, patriarcal y misógino: “(…) el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión se deposita en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, ahora dirá: “(…) se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en una sola persona en lo individual, que será la persona titular de la Presidencia de la República y se denominará, según sea el caso, Presidenta o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”. (Chistosa la gramática legislativa: “una sola persona en lo individual”, no vaya alguien a pensar que una sola persona pueden ser varias… no, a lo seguro, “en lo individual”).

No es por ser aguafiestas pero por eso de que se denominará “Presidenta o Presidente”, nuestros gallardos tribunos van a tener problemas a la hora de que llegue a la presidencia de la república alguien que exija se le respete su derecho a la identidad y su percepción de género, la que sea: gay, lesbiana, bisexual, intersexual, transgénero, pansexual, demisexual, polisexual, autosexual y otros, que no van a quedar conformes con eso de que se les llame Presidente con “e” o Presidenta con “a”, que es una clara referencia inaceptable a los géneros masculino y femenino, binarismo atávico apropiado para someter, dominar y maltratar a todos (perdón, todes).

Por lo pronto, esta importantísima reforma a la Constitución deja claro que se debe incluir el género femenino también en los gobernadores de los estados y otros cargos. Y agarraron parejo, el “Consejero Jurídico del Gobierno” cambia a “Consejería Jurídica de Gobierno” y “los secretarios del Despacho” pasaron a “las secretarías del Despacho”.

Pero no solo eso, la Cámara de Senadores no se llamará más así, sino “Senado de la República” (nomás no hallaron como evitar la “o” de Senado, con su tufillo a macho, pudieron poner “Senaduría de la República”, aunque suene a merendero… total).

A ver qué nombre se les ocurre en la Cámara de Diputados, no es difícil que le pongan “Cámara de Diputadas y Diputados”. Y quedó pendiente (¡que lo arreglen ya!), el nombre de México, sustantivo propio masculino, solo por eso muy ofensivo, ¡masculino!, que México es de todos (¡otra vez!, perdón, todes).

Salvo que a usted le moleste, este junta palabras propone que se llame “Mexica”. Ya en estas.Al 19 de agosto pasado, en el Senado dejaron pendientes 2,607 iniciativas; en Cámara de Diputados, 6,579 están guardadas. El rezago en Senadores es del 91% y en Diputados, el 80%. Pelillos a la mar.

El lenguaje inclusivo es primero. Y luego no quieren ser el hazmerreír del mundo. Lo son.Por su lado, ayer mismo, la Presidenta se reunió en Acapulco, con todos los gobernadores y les pidió asumir la responsabilidad directa en la coordinación de estrategias contra la violencia, destacando que la seguridad no se puede delegar.

Les insistió en que deben asistir diario a las reuniones del Gabinete de Seguridad, les dijo: “La coordinación no se puede dar si no está la cabeza.

Es un respetuoso consejo de una abuelita Presidenta de la república, ja, ja, ja”. Dejemos para mejor ocasión el motivo de hilaridad de la abuelita Presidenta.

Sí, que le entren, pero aparte de reunirse diario a perder el tiempo o aprovecharlo, ojalá el gobierno federal apretara a bancos y a empresas raras, porque las cataratas de dinero que nutren a la delincuencia organizada, no se guardan en efectivo, estamos hablando de bandas con operaciones internacionales.

El 12 de julio de 2023, el administrador adjunto de la DEA, George Papadopoulos, publicó el documento ‘Protección del territorio nacional de Estados Unidos’, en el que reporta que el Cartel de Sinaloa, opera en cien países y que el Jalisco Nueva Generación cubre todos los continentes excepto el Antártico (puso don George, ni la burla). ¿Cómo llega el dinero a su poder?… ¿por barco?… no, por bancos de fuera y de aquí.Mientras el gobierno federal no les cierre la llave del dinero, todo es agua de borrajas… ya se entiende que anden en cosas como el idioma inclusivo, puro vacilón.