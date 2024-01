La Feria: Patíbulo

Sr. López

Usted ya sabe de la abuela Virgen (Virginia, la de los siete embarazos), que nació para rezar y cocinar (y tener hijos), famosa por sus pocas luces y porque no le importaba nada casi todo.

El día que tío Armando, su hijo mayor, le dijo que habían echado dos bombas atómicas a Japón, ella respondió: -Hubieras avisado que venías a comer, se acabaron las albóndigas –y a otro tema. Antes, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, interrumpió la alarmada conversación familiar: -¡A ver!, ¡a ver!, me están ensuciando la casa, usen el tapete que para eso está –miradas divertidas, cejas alzadas.

A veces le entran a uno dudas sobre la sensatez de leer diario tanta noticia. No se trata de predicar las bondades de la ignorancia o la indiferencia ante lo que pasa en nuestro país y el mundo, no, claro que es mejor estar informado que muy atento al estado que guarda el trasero de la señora Guzmán (Alejandra, claro).

Ayer por ejemplo, una nota alarmante: ‘AMLO queda fuera de los Premios Esland’ (Aristegui Noticias). Y a las volandas se pone uno a leer porque ningún tenochca chancla pata de gallo, vamos a permitir así nomás que le hagan un desaire al Transformador Patrio, el santo, santo, santo señor dios de los ejércitos de servidores de él (Él, perdón).Y se viene uno a enterar que los Premios Esland (Esland por España, Latinoamérica y Andorra), se entregan a los más populares ‘streamers’, que vienen a ser los que realizan transmisiones en directo en las redes sociales, lo que puso a nuestro Presidente en la contienda al considerar que -según sus números-, es el ‘streamer’ más popular de Latinoamérica por la transmisión de sus Mañaneras.

Pero estos premios se entregan entre otros requisitos, conforme a los resultados de la votación de los aficionados a estas vaciladas y la nominación de don López Obrador obtuvo cerca de 400 mil votos… la mayoría negativos (se exigen pruebas).

Ni modo. No todo son encuestas de la Morning Consult (MC), esas que se supone ponen a nuestro Redentor como el segundo Presidente más popular del mundo, solo abajo del de la India, Narendra Modi, aunque la verdad, la verdad, no es cierto, porque la MC hace sus encuestas solamente en 22 países de los 193 que existen sin contar el Vaticano, y por razones que a los de la MC no les da la gana explicar, en México encuestan a 3,495 personas (por internet), del total de más de 131 millones que somos, mientras que en los EUA, la muestra es de 45 mil.

Bueno, igual sale en segundo lugar de los pocos países que mide la MC, entre los pocos ciudadanos a los que preguntan (aplausos del respetable). Sea lo que sea, los de los Premios Esland se lo pierden y por no incluir a nuestro Faro Nacional, aunque no lo sepan, son conservadores, fifís, amigos de la mafia del poder, retrógrados, que callaron como momias… y lo demás que se endilga desde el Púlpito Patrio a todos aquellos que cometen el pecado de lesa transformación, de no estar absolutamente de acuerdo con el Señor-Presidente, en todo, que no se valen los zigzagueos (hasta dentro de ocho meses y 22 días, que el Cid de Macuspana se regresa a la hamaca en su finca el 1 de octubre de este año, si es que es cierto eso que tanto dice de que se retira en serio… no se ría).

Otra nota de ayer que parecía interesante: ‘Elon Musk es acusado de drogarse con cocaína, ketamina y LSD: Alarma a líderes de Tesla y SpaceX’ (El Financiero). ¡Vaya!, así, babeando de drogado, don Musk es el tipo más rico del mundo con arriba de 320 mil millones de dólares, dueño de empresas inmensas, entre otras esa, SpaceX, que pone satélites en el espacio.

La verdad, nadie sabe si es drogadicto pero la nota jala y el prestigio del señor no importa (y a él le importa un reverendo y serenado cacahuate, mientras se abanica con fajos de billetes).Y una más que alegró por instantes a este tecladista: ‘Primera misión espacial de la UNAM a la Luna’. ¡Que suene esa banda! Pero, lee uno la nota y no es precisamente así:Una empresa de servicios comerciales de carga útil a la Luna, llamada Astrobotic, lanzó ayer de Cabo Cañaveral, una nave al espacio rumbo a nuestro satélite.

La UNAM consiguió que le dieran aventón a cinco micro robots de menos de 60 gramos y un módulo de despliegue y telecomunicaciones, para realizar estudios en el satélite de la Tierra. Muy bien, pero de misión espacial a la Luna, quedó en que nos dieron chance de mandar unos aparatitos que pesan menos que una torta cubana bien hecha.Un investigador universitario adelantó que para 2030, esperan realizar otras dos misiones más a la superficie lunar y eventualmente, a un asteroide… esperemos porque si gana Morena las elecciones de este año, a lo mejor para el 2030 la UNAM estará más interesada en realizar estudios en la superficie de Morena, digo, algo bueno saldría de eso.Y así, debidamente mareados por tantas y tantas noticias menos importantes que el clima en Hawaii, se logra que pasen desapercibidas otras, como que ayer el muy destacado cofundador de Morena, exsenador y ex de muchos otros cargos, Alejandro Rojas Díaz Durán, arremetió vía X (antes tuiter), contra su partido y la Cuarta Transformación:“Iniciamos el Año Nuevo en Morena regalando candidaturas a los tránsfugas recién llegados y festejando la degradación de la SCJN al colocar a una ministra incondicional, con la lealtad ciega y sumisa al Presidente de la República y no a la Constitución (…)”. Rojas se fue a fondo y afirmó que Morena se ha alejado de su oferta política y que actualmente va en “una ruta autoritaria, antidemocrática y militar”.

Y agregó que en Morena están muy confiados en “encuestas patito” y les dijo “ilusos si creen que pueden engañar a más de 97 millones de personas”.Y remató: “Mis colegas de Morena no entienden que están ayudando a construir el patíbulo al que también serán llevados tarde o temprano, si permitimos que se concrete esta aberrante pretensión autoritaria, inconstitucional y antidemocrática voluntad del poder presidencial”.Se llevan duro, dijo patíbulo.