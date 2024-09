La Feria: ¡Oooremos!

Sr. López

Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, gandalla ‘summa cum laude’, pícaro todo-terreno, bribón de uso rudo; ingeniero electricista con mención honorífica de la UNAM (sin estudiar); ganancioso tahúr desde los 12 años (póker cerrado de apuesta en garitos de tramposos); y con ‘mucha calle’, se las sabía todas.

Por otro lado, el primo Danielito, el de cociente de inteligencia de caracol de jardín. Así, ya todos adultos, Danielito iba a iniciar un negocio absurdo, pero no hizo caso a las advertencias de este menda que recurrió a Pepe para que hablara con él y contestó: -Aconsejar a tontos, fanáticos y conversos, es perder el tiempo… -tenía razón (no dijo tontos).

Dentro de ocho días sin contar hoy, el martes 1 de octubre, doña Sheinbaum estará en el Congreso asumiendo el cargo de Presidenta de México.

Este junta palabras no le repetirá que es una científica muy brillante, de mente lúcida, a diferencia del señor de raquítica sesera actualmente hospedado en Palacio Nacional.

Tampoco insistirá en que ella sí es de izquierda, a diferencia del simulador que aún está en el poder, vetusto priista demodé disfrazado de lo que nunca fue… ni socialista, ni humanista ni patriota, para él, el mundo gira en torno a él mismo, su narcisismo patológico e incurable, capó su gobierno.

Lo que tiene a muchos conteniendo el aliento, es saber si el ‘lopezobradorismo’ de doña Sheinbaum, es fingido o sincero, si de veras lo admira tanto, si en serio seguirá sus pasos, su caminar, como loba en celo desde su hogar con la puerta de Palacio abierta de par en par.

Ella ha insistido mucho, tal vez demasiado, en su lealtad ‘full proof’ y en que su gobierno será de continuidad con cambio de estilo, lo que no tranquiliza a nadie, porque a fin de cuentas da lo mismo al reo si lo decapita un soez verdugo patán o un distinguido verdugo muy caballeroso; su cabeza rodará igual.

No pocos analistas afirman que la señora al recibir el poder, recibirá un manojo de cartuchos de dinamita, todos con la mecha encendida; y lo argumentan bien, en seguridad, en economía y finanzas públicas, en lo social y sin duda, en lo tocante a las relaciones de México con el mundo y en especial con su principal socio comercial, los EEUU.

No hay buenos síntomas en lo que respecta a la seguridad pública, todo apunta a que se continuará con una variante de los “abrazos no balazos”, sin usar ya ese desacreditado lema, pero evadiendo encarar frontalmente a los criminales y confiando en las estrategias de su campeón, el Batman Omar García Harfuch, quien estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)…

sin policías.Sin policías porque la Guardia Nacional ya está formalmente en el ejército y los generales muy difícilmente se van a plegar a recibir sus órdenes, y también sin policías en casi ninguna entidad ni municipio, gracias a la absurda, rayana en lo criminal, astringencia presupuestal de los cuatroteros aún a cargo.

Y por cierto, doña Sheinbaum, entérese: Batman no existe; este inmenso problema nacional de inseguridad pública ya insoportable, primero que nada requiere de carretadas de dinero y de dotar a la SSPC de policías civiles (no, si de veras, su texto servidor es sabio: para cuidar, vigilar e investigar se necesitan policías, no soldados… ahí le cuentan a la señora… no se aceptan ofertas de trabajo, ¡qué miedo!).

De la economía y las finanzas públicas no le digo nada porque es materia de especialistas, pero todos los que saben aseguran que esto está sostenido de alfileres con el agravante de que el enorme presupuesto federal es una ilusión, el 80% o más, está comprometido en gastos como los programas sociales, pensiones, costo financiero de la deuda, participaciones a los estados y municipios, y a las empresas y organismos del Estado.

Doña Sheinbaum va a tener que hacer milagros: ya no hay fondos de reserva ni guardaditos, todo se lo quemó su mentor. Y a peor: analistas nacionales y la banca del extranjero, anuncian una posible recesión.

Ser pobres y parir la abuela.Lo social como sea se aguanta. El tenochca simplex, panza pegada al espinazo, se las arregla como puede (es la costumbre), y los levantiscos y alborotados, son pocos, desorganizados y después de marchar y vociferar un rato, se regresan a sus casas a ver memes. No hay problema.

Llegamos a las relaciones diplomáticas y comerciales de México con el mundo, que algo importan, digo, el comercio exterior de México es el 91% del PIB nacional. Poquita cosa. ¡Y agárrese! La cosa va mal. Confiando en la inteligencia superior de doña Sheinbaum uno podría suponer que la ceremonia en que asuma el cargo de Presidenta, bastaría para que vea a lo vivo lo que le entrega el actual arrimado en Palacio: una ruina. Por supuesto se invitó al evento a los 208 jefes de Estado de los países con que tenemos relaciones, y a los 34 titulares de organismos internacionales.De Europa no viene ni uno, nadie, el de Austria porque vendría sin el penacho y el Rey de España porque no se va a disculpar de nada.

La Unión Europea manda a un segundón, Josep Borrell, vicepresidente encargado de relaciones exteriores. Los EEUU no mandan como es su costumbre a su vicepresidenta (su Presidente nunca asiste a ninguna toma de posesión), pero mandan a la esposa de Biden (muy amables). Canadá no viene. Entre los que sí asisten está Brasil y países como Cuba, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala (Honduras no, mandan a su vicepresidenta); Belice, Dominicana, Paraguay; Ghana, Libia; Santa Lucía (sí es país), y Haití (¡qué alivio!).

De los organismos internacionales, viene la mitad, 17. No es desprecio, es desinterés y desconfianza. Ni modo.Menos Brasil, los demás son morralla (perdón por la nada diplomática grosería pero algunos vienen si se les paga el hotel, no exagera este su texto servidor, le consta).

La notoria ausencia de Europa y nuestro principal socio comercial, debería alarmar (mucho), a doña Sheinbaum, claro, siempre y cuando no sea fanática o conversa. ¡Oooremos!