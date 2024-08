La Feria: Fracaso anunciado

Sr. López



Tío Mario, de los toluqueños, era muy buen abogado pero muy tracalero; tenía un primo, Leopoldo, al que siendo jóvenes le hizo una trastada muy fea, le peló propiedades y mucho dinero. En artículo de muerte, tío Mario dijo a tía Gracia, su esposa y a sus siete hijos: -Cuídense de Polo –casi no lo conocían; no le hicieron caso; les quitó todo (la ropa no). Vengativo el Polo, pero más paciente que vengativo.

En México pasan cosas raras: el pasado 26 de julio, casi no hizo ruido en la prensa nacional una nota que en cualquier país lógico (civilizado), hubiera provocado un terremoto político y social. Sin exagerar.

Un día después de que las autoridades de los EUA detuvieran en su territorio (como haya sido), a Ismael -el Mayo- Zambada y a Joaquín -el Güero Moreno- Guzmán López, del Cártel de Sinaloa, la cadena de televisión por suscripción NewsNation que desde hace 45 años transmite noticias las 24 horas del día de lunes a viernes y ocho horas los sábados y domingos (recibida en 80 millones de hogares de allá, el 63% del total del país), entrevistó al ex subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI (siglas en inglés del Buró Federal de Investigaciones), Chris Swecker, quien declaró:

“(…) el gobierno mexicano es cómplice de los cárteles de la droga (los cárteles operan) comprando a los federales, a los presidentes municipales, policías, servidores públicos y hasta los que están muy arriba (…) la pregunta no es si el gobierno los está ayudando, ellos son parte de los cárteles”. ¡Y retiemble en sus centros!

Pensará usted que no es nada nuevo y tiene razón. Además, el gobierno en todo caso, pedirá pruebas y ya, tan campantes. Está bien, pero el todavía Presidente de México (le quedan 56 días sin contar hoy, ¡qué nervios!), parece ignorar dos cosas: que el tío Sam es implacable y despiadado; y que no le importa tardar años en construir cada caso, conforme a sus leyes y usos políticos.

No son allá como somos acá (sabio este menda). En los EUA, tiempo y dinero son sagrados, no se desperdician, de ahí lo pragmáticos que son. Quien imagine que los informes que elabora el Congreso de los EUA, son como acá, para justificar la nómina y para ser olvidados en algún archivero, se equivoca, mucho. Y quien desdeñe las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo, ante comisiones de su Legislativo, pensando que son como acá, diálogos de sordos, ejercicios de intercambio de babas, también se equivoca.

En los EUA, contra toda apariencia, la moral puritana y protestante, sigue vigente. Detestan el fracaso, veneran el triunfo que es anticipo, aviso divino de salvación eterna (en serio). La población tiene sembradas esas convicciones en su yo interno, subjetivamente, sin darse cuenta, y así se conducen. En ese país y en general en los de tradición calvinista y luterana, no existe el respeto a la pobreza, pues la ruina en los empeños de esta vida, anuncia predestinación al Infierno (de veras, en serio); le repito: veneran el triunfo. Y han llegado a donde han llegado, a las chuecas y a las derechas, porque no saben fracasar (por eso su retirada de Vietnam es herida abierta, no acaban de digerirla, saben que perdieron).

Como sea: no se van a dejar derrotar por las bandas del crimen organizado de México. Ya antes han metido en cintura a las mafias sicilianas, que lo que hoy queda de ellas, es caricatura de lo que llegaron a ser las Cinco Familias; al poderosísimo líder de los traileros, Jimmy Hoffa, que retó al estado yanqui y sí podía realmente paralizar el país con una huelga del millón de choferes que tenía en su sindicato, lo encarcelaron, después lo indultaron y lo desaparecieron hace 49 años. Mucho después, detectaron la llegada de las terribles mafias rusas que representaron un verdadero problema y tan frescos, cometiendo atrocidades que siguen en secreto (y seguirán), los erradicaron (algunos se cambiaron a vivir… a México).

Tenga usted la certeza de que los criminales mexicanos no van a poner de rodillas a la primera potencia del mundo. Son tardoncitos, pero buena paga. Y en su pragmatismo feroz, no les interesa erradicar el consumo de las drogas “naturales”, lo que los inquieta son las sintéticas como el fentanilo que ha provocado, según su Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, 70,061 muertos en 2021; en 2022, otros 74,225; y en 2023, unos 118 mil fiambres más. Eso no puede seguir, a ningún precio.

Mientras, acá, “abrazos no balazos”, “también son seres humanos”, “se portaron bien en general”, “los vamos a acusar con sus abuelitas”, “la guerra contra el narco se acabó”. Y de ribete el 22 de marzo de este año, el Presidente declaró: “No vamos a actuar como policías de ningún gobierno extranjero (…)”.

El que piense que se puede burlar del tío Sam, anda jugando con fuego. Allá no pasó desapercibido que en el festejo del Día de la Independencia de 2022, en el Zócalo de la capital del país, el grupo musical los Tigres del Norte, abrió su concierto con la canción ‘Jefe de jefes’ cuya letra hace apología de Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cartel de Guadalajara, precedente del de Sinaloa. Cuidado, no es bueno andarse con burlas. Es cosa seria.

Doña Sheinbaum tiene que ponerse muy lista. Esto ya se salió de madre (así se dice). Los EUA saben que en este gobierno sucedió lo que nunca había pasado en México, que los criminales controlaran territorio, más o menos el 35%, dicen sus informes, pero el viernes pasado la Alianza Nacional de Pequeños Comerciante, denunció que en 22 estados del país, sus agremiados son extorsionados por el crimen organizado, pagan piso, y eso es el 69% de la república.

Y también el viernes, el lamentable Presidente, declaró “(…) por qué solamente se buscan responsables del narcotráfico en México y no se cuestiona a las autoridades de Estados Unidos”. Órale, el que se lleva se aguanta…

Doña Sheinbaum: nada importa más y si no se ataja ya esta situación, trabajando muy de la mano con los EUA, su gobierno será un fracaso anunciado.