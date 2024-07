La Feria: ¡Feliz fin de fiesta!

Sr. López

De tío Neto (Ernesto, claro), de los de Toluca, se supo que era muy rico, después de pasar al definitivo estado de fiambre. Solterón, vivía solo y su alma, en una casa modesta de un barrio de medio pelo.

Legó una respetable fortuna al obispado (el de Toluca, no se distraiga), y otro tanto a un sobrino que era su adoración.

En la familia se hacían cruces sobre cómo se había hecho rico (tan rico).

Fue por Pepe, el más impresentable primo que tenerse pueda, que se supo la verdad: era usurero y dueño de casas de juego clandestinas (‘brincos’), en las que también atendían a la respetable clientela, señoritas muy amables. Qué pena… bueno, en toda familia hay de todo (no es cierto).

El jueves y viernes de la semana pasada, fueron días de fiesta para la prensa, gracias a la detención en los EUA, de Ismael -el Mayo- Zambada García y de Joaquín -el Chapito- Guzmán López (un hijo del Chapo, perdón, del “señor Guzmán Loera”, como le dicen en Palacio).

Reporteros y comentaristas trataron de sacar jugo a la escueta noticia: volaron de Hermosillo a Texas, aterrizaron, los detuvieron y ya. Luego, el viernes, en la conferencia madrugadora del Presidente, quedó claro que nuestras autoridades consumían su ración cotidiana de rebanadas de aire mientras pasaba lo que pasó.

A temprana hora de la tarde del viernes, se supo por boca de Frank Pérez (Pancho Pérez), abogado defensor del Mayo Zambada, que “(…) no se entregó voluntariamente, fue traído contra su voluntad”; ¡ah!, y que se declaró inocente de todos los cargos ante el Tribunal de El Paso, Texas.

Bueno.No sabemos ni sabremos la verdad. Si se entregó previo acuerdo con las autoridades de los EUA; si lo sorprendieron (¡qué risa!); si lo traicionó el Chapito (dolor de panza de las carcajadas), es algo que no se nos dirá nunca (y está bien, nomás faltaba que los policías anden papaloteando cómo hacen su trabajo).

Pero a un tipo como el Mayo es prácticamente imposible sorprenderlo ni detenerlo así al estilo de la Ley del Revólver (¿habrá quién se acuerde?).

El Mayo, con más de 60 años de carrera delictiva (tiene 76 de edad), nunca había pisado la cárcel.

Al Mayo no le gusta llamar la atención; no es de lujos; no está loco y cuida bien de los habitantes de los lugares en que vive y se mueve, que por lo mismo, lo cuidan a él, en las montañas de Sinaloa (“El monte es mi casa, mi familia, mi protección”, dijo en 2010 a Julio Scherer, que lo entrevistó allá).

En eso y solo eso, se parece al legendario cabeza de la mafia siciliana, Salvatore -Totó- Riina, que vivía con extrema modestia en una casa en la montaña y así se mantuvo libre por décadas, luego lo obsequiaron con 26 cadenas perpetuas (murió preso en 2017).

El Mayo parece que era el principal jefe del cártel de Sinaloa o al menos eso dijo el Chapo en su juicio, que él era el auténtico jefe de jefes. Sea lo que sea, tenga presente que el cártel de Sinaloa, según la DEA, opera en 17 estados de México… y en 54 países, entre otros, de América en: Canadá, EUA, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay y Argentina; de Europa: Reino Unido, Holanda, Alemania, Francia, Portugal, España, Italia, Polonia, República Checa y Eslovaquia; de África: Senegal, Gambia, Guinea-Bisáu, Guinea, Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Togo, Benín, Nigeria, África Occidental, Sudán y Emiratos Árabes; de Asia: India, China, Filipinas, Malasia, Indonesia y Japón; de Oceanía: en Australia. Sabido eso, ahora usted piense si un señor que vive a salto de mata en las montañas de Sinaloa y que difícilmente escribe su nombre, podría manejar un negocio transnacional de tal envergadura, con empleados bota punta pa’arriba y matones.

Para entrar en escala: la Ford Motor Company, opera en 64 países; la Bimbo, en 36. Y no se le pase: los negocios del cártel, son clandestinos, o sea, aparte de la inmensa complejidad de cualquier negocio global, hacerlo a escondidas.

La respuesta es no. Edgardo Buscaglia, que no es un pelagatos, cuando la extradición y juicio del Chapo, aseguró: “(…) es un gerente operativo frente a los cientos de políticos y empresarios que están legalmente constituidos y que son el verdadero motor de la organización”.

Pues sí. Imagine al Mayo controlando desde el monte una transnacional criminal secreta. De ninguna manera.

El Mayo y similares equivalen a los ‘maistros’ de obra de las construcciones que ejecutan empresas bien organizadas, con personal especializado de campo y administrativo, relaciones bancarias y comerciales.

Por eso es tan inútil el combate al crimen organizado: no se investiga a empresarios, banqueros, funcionarios, mandos policiacos y militares; lo que se hace equivale a corretear albañiles de consorcios internacionales de la construcción.

En el portal de Aristegui Noticias, está lo que dijo uno que se supone sabe de estas cosas: “Uno de los objetivos principales del gobierno de Estados Unidos con esta captura es poder atacar de raíz al sistema corrupción que ha protegido al Chapo Guzmán, al Mayo Zambada y al Cártel de Sinaloa, los ‘Chapitos’ en los últimos años. Es ahí donde está realmente la puerta de oportunidad para el ‘Mayo’”.

Sí y ahí es cuando la puerca tuerce el rabo.Aunque fuera cierto que lo “sorprendieron”, que lo “engañaron”, que lo “pusieron”, igual la Fiscalía de los EUA, buscará hacer un trato con el Mayo.

Les interesa mucho más que mucho sacarle información.Cuando el juicio al Chapo papá, en Nueva York, que empezó en noviembre de 2018 y terminó en julio de 2019, salió a relucir el nombre de nuestro Presidente al que achacaron recibir dinero de los narcos; pero el Fiscal del caso habló de inmediato con el Juez y se ordenó dejar fuera de todo testimonio al señor de Palacio, pero iba empezando su gobierno, hubiera sido un inmenso problema diplomático y de relación entre ambos países, no como ahora que su salida es inminente… ¡feliz fin de fiesta!