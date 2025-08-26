La Feria: Esta comalada

Sr. López

Esta comalada.

A tío Mario lo botó tía Elisa porque le fueron con el chisme de que tenía lo que antes se llamaba “casa chica”; no había entonces “matrimonio abierto”, “poliamor”, ni zarandajas: uno con una y punto. El tío bramaba diciendo que era el colmo que por un chisme lo hubiera dejado, pero la tía aclaró el asunto a las señoras de la familia: -No fue un chisme, casi todas las vecinas lo echaron de cabeza… flojo como es para caminar, puso a la otra a dos cuadras -¡ah, bueno!

La nota de prensa ayer, fue que el Mayo Zambada, acusado de 17 cargos criminales, se declaró culpable de dos, uno por conspiración de crimen organizado (parece que le dicen así en los EUA a la asociación delictuosa), y otro por dirigir una empresa criminal continua; cada uno amerita prisión vitalicia.

También declaró haber ordenado el asesinato de rivales y sobornar a policías, mandos militares y políticos mexicanos durante su vida profesional (criminal, pues). Todo ante el juez Superior del Tribunal de Distrito de los EUA para el Distrito Este de Nueva York, Brian M. Cogan.

Importa el nombre del juez porque es un señor muy respetado en el mundo judicial de su país, no de balde su nombramiento en 2006, fue aprobado por aclamación en el Senado de los EUA (unanimidad).

El juez Cogan se encargó del juicio del Chapo Guzmán, el de Genaro García Luna y a un terrorista de Al Qaeda, le recetó 45 años de prisión. En el 2013, enfrentó la inmensa presión de los medios en un polémico caso en el que la administración de Barack Obama pretendía obligar a que la Iglesia Católica proveyera gratuitamente a sus empleados, anticonceptivos, procedimientos de esterilización y la suspensión de embarazos no planificados (abortos), todo según la Ley de Cuidado de la Salud Asequible (Affordable Care Act)… y Brian Cogan, que no es católico, resolvió que no, por ser un bien superior la libertad religiosa. Su fallo fue ratificado en 2014 por la Suprema Corte (la de allá).

No es un juez de consigna ni anda queriendo quedar bien con el gobierno. El 1 de julio pasado, anuló la decisión del gobierno del Trump, de reducir la duración de la ley de protección temporal a refugiados haitianos (amparo migratorio), según había anunciado la Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de EUA, dando como fecha límite a los haitianos para largarse el 3 de agosto pasado, pero el juez Cogan le aclaró ideas a la Noem y al Trump: no tienen autoridad legal para reducir la vigencia de una ley. La ley sí es la ley.

Esa demanda la presentaron nueve haitianos, pero el fallo favorece a otros muchos miles de haitianos (más de 500 mil), porque el juez Cogan, sabiendo que la Suprema Corte apenas la semana anterior, había resuelto que las resoluciones de los jueces solo aplican a los demandantes originales, aclaró que conforme a otra ley de allá (la Ley de Procedimiento Administrativo), podía detener y detenía las acciones de las agencias del gobierno. No, no anda de obsequioso.

Así las cosas, en el asunto del Mayo Zambada ya no se tendrá que celebrar juicio, se declaró culpable con el compromiso firmado de la Fiscalía de no pedir sentencia de muerte; el Mayo asume la pena de cárcel que le impondrá el juez Cogan el próximo 13 de enero, y la multa que la Fiscalía pide que sea de 15 mil millones de dólares. No es que uno sea mal pensado, pero don Mayo no piensa pagar… ¿qué le pueden hacer… ponerle doble sentencia de prisión perpetua?

Además, no hace ninguna diferencia si lo condena don Cogan a prisión vitalicia: el señor tiene 77 años y la salud muy mermada (nadie sabe qué tiene, que si diabetes, que si gota, que si leucemia, pero oficialmente no se ha dicho qué padece). Suponga usted que muy bajita la mano le dieran 25 años de cárcel… solo siendo muy optimista el Mayo estaría en su celda pensando en la fiesta del día que salga de prisión a los 102 años de edad (digo, aunque tuviera salud de roble).

Otra cosa del mayor interés en México, es a qué gargantones nacionales va a echar de cabeza el Mayo. Hay quien ya se relamía los bigotes, pero ayer al salir de la audiencia ante el juez Cogan, el abogado defensor del Mayo, Frank Pérez, declaró a los reporteros que ahí estaban salivando baba gruesa de morbo, que la referencia que hizo su defendido sobre sobornos a medio mundo en México ya está en otros procesos de narcotraficantes, dijo:

“Todo eso que dijo ya está en otros juicios, solo dijo lo que era necesario. Él no va a hablar de nadie, la información del Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada» -añadió. Su pecho sí es bodega.

Vamos a repasar despacito: si al Mayo no lo pueden ejecutar, si por edad no sale vivo de la cárcel… ¿para qué denuncia a nadie?… además de que tiene mucha familia en México y si se pone a delatar malos, ya sabemos cómo se las gastan. Pero también se debe considerar que no sería la primera vez que los agentes de la ley de los EUA, reciban delaciones sin decirle a nadie; ya el Mayo irá graduando qué dice de quién y cuándo.

Eso por una parte, por la otra, los agentes de la ley en EUA, no se andan con chiquitas y pueden hacer que el Mayo negocie muchas cosas. Tenerlo o no, absolutamente solo las 24 horas del día -23 en la celda, una al aire libre-; cubiertos para comer; papel de baño; agua en el calabozo; jabón; ropa interior… las cárceles de alta seguridad en EUA son el infierno.

Ayer la Presidenta dijo que no le preocupa a quién eche de cabeza el Mayo pero que pedirá pruebas… bueno, que alguien le explique que los testimonios allá son pruebas (igual que acá). Y también que allá son legales las acusaciones secretas, ¡chin!

Cuando lo de García Luna, los cuatroteros echaron cuetes de gusto. El 23 de febrero de 2023, Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial, dijo en un tuit: “La justicia ha llegado para quien fuera el escudero (de Calderón). Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”.

“Los crímenes en contra de nuestro pueblo no serán olvidados nunca”. Bueno, pues ahora tocan los de esta comalada.