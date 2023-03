La Feria: Escoger enemigos

Sr. López



Serán cosas de la edad o la educación que uno recibió, pero por lo que sea, a este menda se le hincha el hígado cuando los EUA, cuando el gobierno de los EUA opina sobre México.

Desde niño su texto servidor tiene claro que el tío Sam es el malo del barrio, el que hizo y deshizo en América Latina durante casi dos siglos completos.

Sí, los EUA desde el mismo año 1775 en que inició su guerra de independencia, comenzó a invadir países. En los reportes del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos sobre Relaciones Internacionales, consta que han invadido una vez a Canadá y 28 veces a países latinoamericanos, aparte de otras 26 invasiones en el resto del mundo, sin incluir las dos guerras mundiales.

Aceptan haber invadido a México en tres ocasiones (1846-1848; 1914; y 1917), y cada vez que dicen que no se robaron sino que nos compraron más de la mitad de nuestro territorio, hay que recordarles que es nulo un contrato que se consigue con cañones apuntando a la cabeza del vendedor.

El general Ulysses S. Grant, héroe en los EUA y luego presidente de su país, calificó la invasión de 1846-1848 (cuando nos arrebataron más de medio país), como “una de las guerras más injustas jamás realizadas por una nación más fuerte contra una más débil”. El entonces influyente diario North Star, en un editorial criticó con dureza la guerra “desgraciada, cruel y desigual contra nuestra república hermana”.

Esa guerra fue una atrocidad, y no pocos personajes importantes de ese país, se opusieron y criticaron ácidamente la agresión a México y su desmembramiento, unos ejemplos: Henry David Thoreau, padre fundador de la literatura de los EUA, se fue a la cárcel por negarse a pagar “impuestos que financian esa inmoral guerra contra México”; otro inmenso escritor, Herman Melville, se pronunció en contra junto con uno más que seguro recuerda usted: Abraham Lincoln, que ya era congresista.

Luego hubo en los EUA quienes consideraron que el castigo de Dios por la guerra a México, fue su terrible Guerra de Secesión (1861-1865) que casi parte en dos a ese país. En todos lados hay exaltados.

Dicha esta larga introducción, pasa este menda a hacerle saber al gobierno de México, al Presidente de México, que los EUA no son nuestro enemigo hace más de un siglo.

La infamia del embajador Henry Lane Wilson, que apoyó en 1913 el golpe de Estado de Victoriano Huerta, no la aprobó el presidente Woodrow Wilson quien negó el reconocimiento al gobierno de Huerta y en 1915 mandó su flota a Veracruz para impedir el desembarco de armas para el ejército huertista, favoreciendo a Venustiano Carranza. Después, en 1917 se metieron a corretear a Pancho Villa. Y ya.

Desde ese año llevamos la fiesta en paz. Los pecados de la historia en la historia quedan. No vamos a recuperar nunca lo perdido pero tampoco vamos a perder lo mucho ganado gracias a la hegemonía contemporánea de la producción y el comercio, en la que México ha probado ser un hábil actor no solo por el T-MEC, el Tratado de Norteamérica, formando el bloque comercial y productivo más importante del mundo, sino porque somos el país con mayor número de tratados de libre comercio firmados, 12, con 46 países; más 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, con 33 países; y 9 Acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Este es el nuevo juego?… bueno, pues ¡le entramos!

Ahora, con todos nuestros inmensos problemas somos la economía número 13 del mundo, con un Producto Interno Bruto en 2022, de un billón 415 mil dólares (un millón de millones, 415 mil dólares), y formamos parte del G-20, el club de los mega-ricos. Nada más a los EUA el año pasado, le exportamos (vendimos), 432 mil 69 millones de dólares (mdd); les compramos 244 mil 68 mdd; y obtuvimos un saldo favorable de 188 mil millones de dólares. Nuestro comercio exterior solo con los EUA equivale a 1,852 y pico millones de dólares diarios. De ese tamaño. Y sí conviene tener presente que es a los EUA que vendemos el 81.7% del total que exporta el país.

Pero, hay nubarrones. Nuestro actual Presidente olvida o no sabe que la desaparición del gobierno de un solo partido en México, fue la condición no negociable de los EUA para incorporarnos a su economía y la mundial. Sin democracia, plena libertad política y derechos humanos, no era posible. Y lo hicimos, en buena hora lo hicimos.

Ahora ante el franco intento del gobierno actual de debilitar y controlar el Instituto Nacional Electoral, nuestros socios opinan aunque no nos guste y opinan porque no van a invertir, producir y comerciar con un país que no será una dictadura pero sí la reinstalación de otro gobierno de un solo partido. Exigen reglas claras y leyes que se respeten.

Así, resulta de una candidez política cercana a la torpeza de una plática de borrachos, suponer que la soberanía de México equivale a aislamiento total del concierto de las naciones. No. Estamos en el mundo, en el mundo libre, todos entrelazados y en una maraña de leyes, acuerdos, tribunales y tratados internacionales, de la que resulta el equilibrio colectivo. México no va a ser el listo que le tomó el pelo al mundo, el libre.

El Departamento de Estado de los EUA (su Cancillería) declaró este lunes, después de los mítines del domingo en México en defensa del INE, que “un sistema electoral independiente, bien dotado de recursos y el respeto de la independencia judicial respaldan una democracia saludable en todo el mundo y por supuesto, también en México”; y agregó que “USA sigue muy de cerca” los acontecimientos en México… y eso encolerizó a nuestro Presidente que no acepta ninguna injerencia de los EUA, aunque él con frecuencia opina y dice de su ronco pecho sobre asuntos internos de otros países. Como sea ya les dijo que en México hay más democracia que en los EUA y aprovechó para fijar postura con alguna prensa yanqui que según él, “protege a las mafias de poder económico en el mundo”.

¡Ah!, el olvidado arte de escoger enemigos.