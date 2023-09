La Feria: Circo, maroma y teatro

Sr. López

Tío Agustín pidió a su sobrino Pepe (el impresentable primo Pepe), que lo invitara a una de sus “jugadas”, porque Pepe fue tahúr desde la Secundaria. Y le dijo que no, que él no sabía jugar sin trampa y que le daba pena desplumarlo.

Y entonces el tío le dijo que jugaran un ajedrez, Pepe le dijo lo mismo y se lo probó, hasta en ajedrez hacía trampa. ¡Pepe!¿Qué cree?… no, mejor no le digo… no va a creerlo… bueno, va: el conteo de la encuesta de Morena para designar a su candidata, no salió bien… bueno, salió fatal. Cosa rara.

La campaña política en pos de la presidencia de la república, llámenla como la llamen, para poder hacer fraude a la ley electoral (cosa que imitó la oposición), fue como una partida de naipes entre tramposos, ¿qué podía salir mal?… todo. Y todo salió mal.Advierte a usted este su texto servidor, que teclea una hora antes de las cinco de la tarde, cuando supuestamente se anunciaría el nombre de la ganadora, pero ya se pospuso para las seis y media… ¿en una hora y 30 minutos se arregla semejante tiradero?… ellos sabrán.Estuvo divertido.

A las dos de la tarde con 10 minutos, se informó que el equipo del ganador preparaba un festejo para ayer mismo y que esperaban la entrega del “bastón de mando” de manos del Presidente (y por cierto, a ver si alguien le avisa al Presidente que eso del “bastón de mando” es puro vacile pues los indios desde los tiempos del PRI imperial, hacen lo que en mixteco llaman ‘töna tajk’, bastones de mentira, para entregarlos a políticos que los quieren manipular… pero a esa gente está difícil tomarle el pelo, son 500 años de experiencia).

Después, a las 14:29 horas, Morena informó vía X (tuiter), que “las incidencias reportadas no cambiarán el resultado que se obtenga tras el conteo de boletas”.

Pero cuatro minutos después, a las 14:33, Ebrard pidió (también por X), que se repusiera la encuesta de Morena y aseguró que se usó a la policía para evitar que sus representantes estén en el conteo. ¿Así se llevan o es nomás con Ebrard?Le insisto, estuvo divertido y movidito.

Ante la majadería de pedir que se repusiera la encuesta, Alfonso Durazo, presidente del Consejo Nacional de Morena y convidado de piedra a este festival de mapaches, publicó siete minutos después en X (tuiter), a las 14:40, la carta en que los gobernadores de Morena y el Jefe de Gobierno de la CdMx, respaldan el proceso y reiteran su “irrestricto apoyo”… y a las 15:04 los de Morena la volvieron a publicar en X (ya sabe, tuiter)… y uno piensa, si estaba saliendo todo tan bien, para qué semejante carta a Eufemia, aquélla bonita canción que cantaba Pedrito: ‘Cuando recibas esta carta sin razón, Ufemia/ Ya sabrás que entre nosotros todo terminó/ Y que conste en esta carta que acabamos de un jalón’… Marcelo sufre. Claudia, muda.

Hubo más tuitazos y a las cuatro de la tarde con trece minutos, ya encima la hora de anunciar a la ganadora, Ignacio Mier, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, viendo lo bien que iba todo, llamó a la serenidad: “Esperemos a que concluya el proceso, no anticipar nada cuando no ha terminado”. Ingenuo.

Cinco minutos después, a las 16:40 horas, del llamado al sosiego de don Mier, Marcelo Ebrard detonó una bomba: “Malú Micher fue golpeada por la policía de la CDMX solo por querer pasar a acreditar a nuestra representación en el conteo, ella es orgullo de nuestro movimiento. Repudiamos el uso de la fuerza en su contra, jamás pensé vivir algo así en mi propio partido”.

Sí, en X, ya había informado que la policía impidió la entrada de sus representantes al lugar donde se supone estaban contando las boletas de la encuesta, pero echó gasolina a la lumbre con eso de que golpearon a doña Malú y llamó cobarde al Mario Delgado y todos los que estaban adentro.

El cielo estaba encapotado y ahora ya se había soltado un chubasco de desechos sólidos, usted entiende.Cuatro minutos después, otra carta, ahora de alcaldes y diputados de Morena, felicitando a la dirigencia nacional de su partido (es un decir), por el proceso para seleccionar candidato a la Presidencia, recordando a este menda a aquel marinero que felicitó al capitán del Titanic.

Dan ganas de llorar, pero de risa.Todo ese destorlongue, con todos haciendo de cuenta que no sabían que Marcelo Ebrard, desde por ahí de las dos de la tarde puso un X (no, no de Xóchitl, de tuiter), diciendo: “Lo que les quiero decir es que nosotros afirmamos, es que esto debe reponerse. Esto ya no tiene remedio. No se ha contado una sola boleta”.

Sí, leyó bien, no se estaban contando las boletas, extremo que llegó a este su texto servidor desde temprano, como filtración muy autorizada de un señor muy serio y francamente no lo creyó, pero… ya dicho por don Ebrard.

Luego, don Ebrard en entrevista de radio declaró que ya está fuera del proceso de selección de Morena porque no le permitieron a su equipo seguir en el conteo: “El lunes vamos a decidir qué camino tomar, porque no vamos a aceptar que ni siquiera se nos permita participar”.

Qué delicado.Pero cuando uno cree que ya no pueden superarse a sí mismos, faltando dos minutos para las cinco de la tarde, original hora fatal para anunciar a su candidata a la presidencia, Alberto Esteva, representante y operador de don Ebrard, salió del lugar de los hechos, un auditorio del World Trade Center, y dijo a la prensa: “Abandonamos el conteo (…) se va a impugnar el proceso”.

Parece un acto de candidez, pero la impugnación, si va en serio, sería ante el INE y luego en el Tribunal Electoral… y ahí puede pasar todo. Ya no es especulación Morena se fracturó en apego a la tradición de nuestra izquierda (es un decir).Así las cosas, ya pasadas las seis y media de la tarde, este menda cierra La Feria sin haberse dado el gusto de saber oficialmente que doña Sheinbaum es la candidata.

Dicen que se hará el anuncio a las ocho de la noche… bueno, da lo mismo, ya todo da lo mismo, Morena no nos decepcionó y su selección de candidata fue circo, maroma y teatro.