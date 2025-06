La Feria: Babas presidenciales

Sr. López



A tío León, lo quería de veras tía María, a pesar de su defecto: era muy jugador. Tenía un abarrote que era una mina de oro, pero vivían a la cuarta pregunta, porque el tío perdía y debía, debía mucho. Harta de hambres, la tía le puso un ultimátum: ella administraba la tienda, él no tocaría un centavo, que le dijera cuánto debía y se lo iría dando. Pasaba el tiempo, las deudas se iban pagando, todo parecía en orden, pero no paraban de llegar cobradores y la tía le reclamó que no le había dicho todas las deudas y le contestó de bote pronto: -Confundes deudas con pagos pendientes -se acabó el amor, se quedó sin tienda y sin tía.

¿No es verdad, ángel de amor, que en esta apartada orilla, más pura la luna brilla y se respira mejor?… sí, y violines de fondo para dar marco a la declaración de ayer de la secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, sobre los homicidios: “Desde 2018, se aprecia una tendencia también sostenida a la baja, si comparamos 2018 contra 2025, se observa una disminución de 29.1 por ciento (…)”. Desde 2018, ponga atención.

Como añadió que en los primeros ocho meses de este eficaz gobierno, la disminución de homicidios dolosos fue del 25.08%, lo que le dejó al Señor de los Abrazos, solo el 3.93% de mejora. Abuelita sí le sabe, sí le supo, sí da resultados. ¡Aleluya, aleluya!

No transcribe este menda los dichos de doña Figueroa, por respeto a usted, cambia periodos de comparación y salta de un mes de un año a otro, y sus palabras son un galimatías, porque, claro, no se trata de hacer fáciles las comparaciones.

Doña Sheinbaum, remató señalando que esa disminución “es muy relevante”.

Pues sí, pero es más relevante que sea mentira. En el sexenio del transformador y redentor patrio, héroe de la señora del segundo piso, hubo 201,142 homicidios dolosos (dato del Inegi de la primera semana de octubre de 2024), equivalentes a un 28.57% más que los 156,437 asesinados del sexenio de don Peña Nieto. Nada de que bajaron. Y si fuera cierto que la señora Sheinbaum en lo que lleva ya los bajó el 25.08% (si fuera cierto, que no es), sigue siendo mentira que los bajaron, seguirían arriba del sexenio de don Peña Nieto un 3.49%… y eso es mucho.

No se dijo que es mentira así nomás al desgaire. Léase el estudio “Incidencia delictiva 2025… y algunas anomalías”, de Causa en Común, que son gente seria. Todo hace sospechar que reclasifican el homicidio de doloso a culposo y además, cuentan con categorías como “otros delitos contra la vida”, para mandar ahí los homicidios y además, el recurso infalible de declararlos como desaparecidos (cuando no hay fiambre). Para que dejarlo claro, unos pocos ejemplos:

En los primeros cuatro meses del gobierno de la señora del segundo piso, Jalisco reportó un 18% menos de homicidios dolosos y un incremento del 251% de desaparecidos; raro. Morelos por su lado, informó la reducción de 37% de los homicidios dolosos y un aumento del 78% de los homicidios culposos; cosa extraña. Y San Luis Potosí se voló la barda, reportó la reducción del 31% de los homicidios dolosos pero un aumento del 32% en víctimas de “otros delitos contra la vida”.

Y eso de los desaparecidos es cosa seria. En el sexenio de Fox los desaparecidos fueron en todo su sexenio, 914; con Calderón, 16,889 (que es una barbaridad); con Peña Nieto, 32,682 (doble barbaridad); y con el pacificador nacional, el Señor de los Abrazos, con todo y lo mucho que se esforzó en bajar la cifra disque encontrándolos, fueron 54,049 (el acabose), ¡pero espere! (como en los infames infomerciales), en los meses de doña Sheinbaum, ya van 6,814 (cifra de la Comisión Nacional de Búsqueda).

Tiene que ponerse muy lista la Presidenta. Deben encontrar otra manera de disimular la hemorragia nacional, porque si le siguen cargando a la cuenta de desaparecidos, va a ser un escándalo planetario. Mire usted, en el sexenio de su mero jechu (jefecito chulo), de doña Sheinbaum, el promedio de desaparecidos por día fue de casi 25 (24.7 por si le gusta la precisión), y los desaparecidos de doña Sheinbaum equivalen a 40.6 diarios… que le bajen.

Una cosa peculiar declaró doña Figueroa: que la extorsión, el cobro de piso, no baja, que incrementó un 26.7% en los primeros cinco meses de este 2025, a comparación de 2019 (¿y por qué ese año?… por qué no mejor el año 1,502 cuando el jefe del cártel azteca, un tal Moctezuma, le cobraba piso a toda Mesoamérica, digo). Pero a cambio de ese arranque de sinceridad afirmó que en todos los otros delitos de alto impacto “se observa que hubo una reducción significativa en el número de los delitos”. ¡Vaya!… qué alegría.

La cosa no va bien. La señora del bastón de palo, por copiar los modos de su admirado prócer, ya se va de boca y dice cosas que no nos afectan nada más a los del resignado peladaje, sino allende nuestras fronteras y no se van a andar con contemplaciones otros gobiernos.

Por ejemplo, dijo que se oponía al impuesto a las remesas (asunto interno de otro país, ¡los EUA!), y muy en plan CNTE, el 24 de mayo pasado, dijo “nos vamos a movilizar”.

Bueno, ayer, desde el salón Oval de la Casa Blanca, con el Trump presente, la secretaria de Seguridad Nacional de los EUA, Kristi Noem, afirmó: “Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y yo la condeno por eso (…)”; ya lo negó la Presidenta y de nada sirve. Sí dijo “nos vamos a movilizar” y al tío Sam no hay que deletreárselas y las cobra todas, siempre.

Ayer también, el Trump, en la base militar de Fort Bragg, en Carolina del Norte, arengó a sus tropas: “Lo que presencian en California es un ataque en toda regla a la paz, el orden público y la soberanía nacional, perpetrado por alborotadores que portan banderas extranjeras (…)”. ¿Qué se le va a ocurrir hacer a ese patán?

Era y es un asunto en que no debió meterse la señora, pero ya se acostumbró a decir lo que se le ocurre sin consecuencias. Bueno, esto es serio y hay cosas que no se arreglan con babas presidenciales.