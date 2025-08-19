La Feria: A tragar

Sr. López



Había el chisme en aquél Toluca de los años 50 del siglo pasado, sobre cierta “distracción” de una joven tía de este menda, “distracción” con un señor casado, para entendernos. La joven tía, fue con la experta tía Victoria, la que usted sabe tuvo más colchones que la cadena Sheraton, a consultarle sobre la mejor manera de aclarar el asunto, porque quería que nadie dudara que era “señorita decente”, y tía Victoria le dijo: -No aclaras nada, quédate callada, ya pasará, pero eso sí: no hay cuzcas con buena fama -pues no.

Este menda, en esto del teclear, tiene un principio (para no tener un seguro fin): no meterse en nada de la vida privada de nuestra gente pública, cuantimenos con sus familias (y mire que son un filón de sabrosos asuntos). Lo que no sea ilegal y no afecte lo público, nadie tiene derecho a papalotearlo… bueno, cada quién.

Así, jamás ha ni mencionado a la señora Beatriz Gutiérrez Müeller esposa del anterior arrimado en Palacio Nacional, hoy residente quién sabe dónde pero no en Palenque, al menos de manera habitual (cuando va, los lugareños lo notan, mucho), aunque sería de desear nomás por el poético nombre que le puso el señor ese tan fino.

Como sea, la señora Gutiérrez enfrenta tres supuestos escándalos: que solicitó la nacionalidad española (o residencia, no se sabe); que vive en Madrid con su hijo, Jesús Ernesto; y que vive a lo grande, en un barrio fifí, muy fifí.

Sin contravenir ese principio de respeto a lo privado, como la señora Gutiérrez ayer dio pública respuesta en X (tuiter, pues), a esos bochinches de prensa, se comenta.

El chisme de que vive en Madrid a lo grande, acompañada por su nene, lo publicó el diario español ABC, mismo que antes había anunciado la solicitud de la señora de la nacionalidad española (o la residencia, no se sabe, le digo), todo sin confirmar pero que retomaron algunos periódicos tenochcas.

En su larga respuesta de ayer en X, dice la señora Gutiérrez en el primer párrafo:

“El ABC de allá, que es el equivalente al Reforma a EL UNIVERSAL, etcétera, etcétera –calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta – están fanatizados por completo y quieren vengarse de ya saben quién. Porque ese lindo señor, originario de Tepetitán. Macuspana, Tabasco, logró al menos dos hechos históricos: reducir notablemente la pobreza y la desigualdad en nuestro país. Afortunadamente el hampa del periodismo y sus jefes, los de la mafia del poder, cada día enseñan más el cobre; aquí, en España y acullá”.

¡Dioses!… empezar su no pedida explicación, intentando desacreditar al mensajero (el ABC), y a los que replicaron en México la información (Reforma a El Universal, “etcétera, etcétera”), es tal vez la peor manera de aclarar algo, hasta en acullá.

Mal hace la señora Gutiérrez en calificar a esos medios junto con los del “etcétera, etcétera”, como “calumniadores profesionales de la derecha más rancia y corrupta”. ¿De veras?:

El diario español ABC tiene 122 años de existir, no es un pasquín y sí, es de derechas, monárquico y católico y chorrea prestigio porque siendo de derechas, monárquico y católico, no publica bulos, noticias falsas, calumnias ni suposiciones. De El Universal, su junta palabras no hará la defensa, pero muy difícilmente se podría decir que es de “derecha”, aparte de que sus 109 años de editarse algo dicen, igual que sus casi 140 mil ejemplares diarios, 16 millones de visitantes únicos a su sitio web, 140 millones de visitas a su página de internet y más, pero falta espacio. Del Reforma, sí, es de derechas… ¿y qué?

Y del desatino al ridículo, señora Gutiérrez: atribuir las versiones publicadas a que quieren “vengarse de ya saben quién”, es, por decirlo suavecito, de risa loca, aparte de que es meter cosas de la política y el gobierno en asuntos del orden personal. ¿O hay alguna relación entre -si fuera cierto- que se fue usted a vivir a España con su hijo y la reducción de la pobreza y la desigualdad en México?, si fuera cierto que no lo es, pero aunque lo fuera ¿qué tiene que ver el desempeño del gobierno federal con su desempeño personal, con su supuesta nacionalización o residencia española?

Lo único que deja fuera de toda duda es que la divisa de la 4T es la intolerancia. ¿De cuándo acá es baldón ser de derechas o de izquierda?, o lo que sea. En democracia todos caben, todos hablan y todos deben ser escuchados. En esta transformación de la patria, nos va quedando claro que no, que no hay eso y algunos mexicanos empiezan a sobrar. Triste.

En el segundo (olvidable), párrafo, doña Gutiérrez declara que está enamorada de su esposo y de su hijo… ¿y?… ¿de veras cree que es asunto público, de interés nacional?… cada quién. Y agrega: “Estamos siempre en resistencia” (se solicita información, ¿resistencia?… ¿qué resisten, la borrachera del poder que no les baja?, puede ser).

En el tercer párrafo, la ex no primera dama (no podía serlo, el requisito previo es ser dama, revise su diccionario), sigue con el desatino de hacer su defensa de sí misma (al nene se le deja afuera de esto), con la manera que gobernó su esposo, quien “Le devolvió al pueblo de México, con la revolución de las conciencias y por la vía pacífica, el poder que tiene”; algo anda mal, no dice la señora lo que debía decir y habla del tótem de Macuspana, en lugar de llanamente, negar los chismes… era mejor no decir absolutamente nada, señora.

Casi al final, doña Gutiérrez sí dice una verdad como un templo: “(…) en nuestro querido México ya no roban ni mandan los que se sentían amos y señores de la nación”. Y eso es cierto, hubo recambio de pandilla, llegaron otros a robar, la nueva comalada de millonarios que todos sabemos.

Ayer, el hijo de la princesa heredera de la corona de Noruega, fue acusado de 28 delitos, más cuatro violaciones; podría enfrentar diez años de prisión. La Casa Real emitió un comunicado diciendo que el caso y la decisión, corresponde a los tribunales y que no tenía nada que añadir. Eso, respeto a la ley… y clase. Si toca tragar, a tragar.