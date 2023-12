La calumnia ‘no debería ser un delito penal’: Sheinbaum sobre detención de Alfredo Jalife

Tras la detención de Alfredo Jalife, acusado de difamación por Tatiana Clouthier, la aspirante presidencial Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de que las calumnias se persigan como un asunto de a carácter penal.

Durante su visita a Acatlán de Osorio, Puebla. la precandidata de la coalición ‘’Sigamos Haciendo Historia’’ a la presidencia de la República llamó a las entidades a regular en esta materia para que la difamación quede fuera de los códigos penales y se trate como un asunto civil.

“¿Qué creo yo?, que lo referente a la calumnia, a las injuria que todavía en algunos estados de la República queda como delito penal, no debería ser un delito penal, en la ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil no es un asunto penal. Entonces no creo que esto sea de carácter penal y en todo caso pues llamaría a todas las entidades de la República a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil”, declaró.

En este sentido la ex jefa de Gobierno también rechazó que esté en contra de la libertad de expresión.

Por otra a parte, Sheinbaum Pardo también se sumó a las desacreditaciones que hicieron desde el gobierno federal a la prueba PISA.

Defendió de las críticas al presidente López Obrador y justificó los resultados debido a las afectaciones que provocó la pandemia de COVID-19.

“Es una prueba única para evaluar la educación en cualquier país del mundo y no toma en cuenta las características de cada país, no toma en cuenta la cultura, entonces de por sí es una prueba cuestionable, pero además lo que no dijeron los medios aquí en nuestro país es que no solamente fue un asunto en México de bajar la calificación de la prueba PISA, que ocurrió prácticamente en todos los países del mundo y estuvo asociado a la pandemia que durante mucho tiempo los niños no hicieron a la escuela, entonces no es, ya ven que todo le echan la culpa Andrés Manuel López Obrador, pues no, fue un asunto de la pandemia”, comentó.

Por: MVS