‘La Barbie’ sigue detenido en EE.UU. y probablemente es testigo protegido: Mike Vigil, exagente de la DEA

Mike Vigil, exjefe de operaciones de la Administración de Control de Drogas​ de EE.UU. (DEA, por sus siglos inglés), cree “cien por ciento” que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, mejor conocido como La Barbie, sigue detenido en los Estados Unidos.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Vigil detalló lo que pudo ocurrir sobre el estatus de La Barbie en el Buró Federal de Prisiones de los EE.UU.

(BOP, por sus siglas en inglés), quien no da mucha información al respecto por motivo de seguridad.

“El Buró de Prisiones, cuando algún preso lo sacan los alguaciles federales a un juicio, a una audiencia jurídica, para un hospital a que le hagan cirugía, saliendo de la prisión lo pone como ‘no está bajo custodia’.

Yo no estoy de acuerdo con eso porque obviamente causa bastante confusión”, dijo.Cien por ciento él está detenido aquí en los EE.UU., pero hay muchas posibilidades y el Buró de Prisiones es muy reservado en ese aspecto, no dan mucha información simplemente por la seguridad de La Barbie“, expuso.

El pasado 28 de noviembre, se dio a conocer que Valdez Villarreal dejó de estar bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones (BOP) de EE,UU, según información en el portal de internet de dicha dependencia estadounidense.

El narcotraficante mexicano se encontraba en la Penitenciaría Federal de Coleman II, en el condado de Sumter, Florida.La Barbie, ciudadano estadounidense detenido en 2010, era uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos en los primeros años de la llamada “guerra contra el narco” por la violencia que desató.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha exigido en dos ocasiones que el Gobierno estadounidense aclare el estatus y el paradero del quien fuera uno de los lugartenientes del Cártel de los Beltrán Leyva.

El exagente de la DEA enfatizó que La Barbie “muy posiblemente” está colaborando con el Gobierno en juicios futuros, donde uno de ellos podría ser el proceso que se le sigue en la Unión Americana al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, el cual iniciará en enero de 2023.“(Édgar Valdez) tiene bastante información, fue un lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva, estaban aliados con el Cártel de Sinaloa y la Barbie participó en muchas reuniones con miembros del Cártel de Sinaloa incluyendo el Chapo Guzmán, tiene bastante información y al Gobierno de EE.UU. le interesa esa información”, indicó“Es posible (que testifique contra García Luna), va a ser uno de los juicios, y te lo digo porque todo el mundo sabe que La Barbie ha colaborado no nada más con la DEA sino con el FBI en el pasado, y tiene un motivo muy grande: está condenado a 49 años de prisión y con tanto tiempo posiblemente no va a salir de la cárcel vivo y él no quiere morir en prisión”, expresó.

“Él siempre ha dicho que tiene información contra García Luna , y pues obviamente tiene bastante información no nada más de los miembros del Cártel de Sinaloa, sino de otros grupos que operan en México, él trabajó para el Cártel de los Beltrán Leyva”, subrayó.

Mike Vigil no cree que el Gobierno de los Estados Unidos le “perdone” una sentencia de 49 años de prisión, apenas dictada en el año 2018.

Por: López Dóriga.com