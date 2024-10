Ken Salazar rechaza que EU niegue información sobre El Mayo Zambada

El embajador Ken Salazar rechazó que el Gobierno de Estados Unidos niegue información a México sobre el caso de El Mayo Zambada, cuya detención sucedió el pasado 25 de julio. Dijo que, a través del fiscal general Merrick Garland y el secretario de Estado Antony Blinken, han informado puntualmente a sus contrapartes en nuestro país por la vía telefónica y escrita.

En conferencia de prensa en el sitio donde se construye la nueva embajada norteamericana en Polanco, el diplomático leyó parte de las cuatro cartas de respuesta a funcionarios mexicanos, incluyendo la del secretario Blinken enviada el 19 de agosto en la que se le informa a la entonces canciller, Alicia Bárcena, que ninguna agencia federal había tenido responsabilidad en el presunto secuestro del líder del cártel de Sinaloa, ni el avión o el piloto eran de origen norteamericano.

“No se llevó a cabo ningún operativo policial en México, no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni empleado del gobierno de los Estados Unidos ni ciudadano estadounidense, no sé de qué manera se pueda decir más claro, pero estamos en la investigación y en contacto con el gobierno de México”.

Con copias de cartas en mano, recordó que desde el 25 de julio se hizo del conocimiento a las autoridades mexicanas vía telefónica y escrita sobre lo que observaron cuando llegó el avión con el hijo de El Chapo y El Mayo para entregarse e incluso, él personalmente acudió con funcionarios de la fiscalía general de la República al aeródromo de El Paso para mostrar las evidencias.

En una comunicación del fiscal Garland al fiscal Gertz Manero, el 16 de agosto, se le asegura que la detención debe representar una victoria para ambos países contra los narcotraficantes.

El embajador Salazar reiteró que lo sucedido el 25 de julio deberá ser asumido como un triunfo de ambas administraciones en la lucha contra los grupos de la delincuencia organizada.

Por: Excélsior