Ken Salazar: En México sí se produce fentanilo

En su última conferencia de prensa en nuestro país como embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar expuso que en México hay fentanilo y también se produce aquí, aunque dijo, se trata de un problema mundial.

Lo anterior, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no es creíble la publicación de The New York Times en donde presuntamente se está preparando fentanilo desde una cocina.

“Trabajé tanto con Sedena, Semar y la Fiscalía, sé lo que pasa, hay fentanilo en México y también sé que se produce acá”, afirmó en embajador.

En su última conferencia de prensa como representante de los Estados Unidos en México, Salazar sentenció: “un debate que se produce o no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir”.

Con respeto al Gobierno de México, el diplomático estadounidense enfatizó que se debe trabajar en conjunto, como han venido haciendo en los últimos años.

“No sé cuántas reuniones tuvimos yo en Palacio, yo con los miembros del Gabinete, venían mis colegas de Washington, donde vemos que lo tenemos que trabajar juntos, sean de los puertos en Manzanillo u otros lugares donde estamos trabajando de la mano, sea en lo de la seguridad y los esfuerzos que hemos hecho para desmantelar al Cártel del Pacífico de Sinaloa”, manifestó.

Salazar indicó que, los esfuerzos contra el crimen organizado sí van a ser una prioridad del siguiente gobierno de Estados Unidos, y aclaró que el proceso legal en contra de Ismael El Mayo Zambada continúa y que hay más criminales que deberían estar presos.