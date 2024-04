Juicio político contra Zaldívar, presentan senadores del PAN

En la Cámara de Diputados, un representante de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República presentó una demanda de juicio político contra el ministro en retiro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, por la presunta presión ejercida contra jueces y actos de corrupción durante su administración.

El secretario técnico de la fracción panista en el Senado, Eduardo Gutiérrez, indicó que el objetivo del recurso es que el ministro Zaldívar Lelo de Larrea, sea inhabilitado para ocupar cargos públicos.

Al acudir a la Secretaría General de la Cámara a entregar la demanda de juicio político, el enviado de los senadores del albiazul, y en representación de otros legisladores de oposición, indicó que la petición a los órganos encargados de procesar la demanda señalada, es que la atiendan con celeridad.

“Se presentó una solicitud de juicio político en contra del ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y esperamos que puedan procesarlo lo más pronto posible aquí en la Cámara”, confirmó Gutiérrez Núñez.

Sin dar más detalles del contenido del expediente entregado indicó que uno de los efectos, en caso de proceder, sería la inhabilitación del ministro en retiro, para ocupar cargos públicos.

“Pues la inhabilitación del ex ministro esa sería la consecuencia final y de mi parte no me gustaría prejuzgar la actitud del ex ministro yo vengo solo en calidad de representante legal de los senadores a presentar el recurso”, apuntó.

Hace un par de semanas, la Suprema Corte dio a conocer que se inició una investigación contra Zaldívar por denuncias en su contra, una de tipo anónima, acusándolo de presionar a jueces para sesgar fallos a favor de determinados intereses, y de vulnerar la autonomía del Poder Judicial.

Por: MVS