José Luis Perales desmiente rumores sobre su muerte; «estoy más vivo que nunca»

José Luis Perales, importante cantautor español, ha dado de qué hablar este lunes 7 de agosto debido a que por medio de redes sociales se rumoró que había muerto por un infarto al miocardio.

Tras esto, el famoso salió a desmentir su deceso. Por medio de un video que publicó en sus redes sociales, el intérprete de ¿Y cómo es ella? puso un alto a los rumores que aseguraron que había perdido la vida a los 78 años.

“Hola, amigos os hablo desde Londres un sitio maravilloso, un lugar precioso en donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer Ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea y ha dicho que me he muerto”.

El cantante, que saltó a la fama en los años 70’s gracias a las composiciones que grabaron otros artistas, también dijo que se encuentra muy bien y agrdeció a todos los que se preocuparon.

“La verdad es que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy fuerte para todos y gracias a todos los que han intentado saber si era verdad. Que estamos muy bien, se acabó”.