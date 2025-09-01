Jornada electoral en paz en Pantelhó, Chiapas: INE

A las 18:00 horas, las 28 casillas instaladas en las 8 secciones electorales del municipio de Pantelhó, Chiapas, tras 10 horas de participación ciudadana, concluyeron actividades luego de que este domingo 31 de agosto, se llevara a cabo la Jornada Electoral del Proceso Electoral Local Extraordinario 2025.

FUERTE OPERATIVO



Las más de 15 mil personas convocadas contaron con las condiciones para ejercer su derecho al voto y elegir a quienes integrarán el nuevo Ayuntamiento, bajo un ambiente de civilidad y paz, aunque sí con un fuerte operativo de seguridad que incluyó a más de 600 elementos.

De acuerdo con el reporte del INE, se registró la instalación del 100 % de las casillas aprobadas, según información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a través del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral Extraordinaria.

SEGUIMIENTO PUNTUAL



De este modo, desde las oficinas centrales del INE y con base en el Plan Integral y el Calendario de Coordinación para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2025, se dio seguimiento puntual al desarrollo de la elección en el municipio chiapaneco, se informó.

A partir de la conclusión del escrutinio y cómputo de las casillas, el Organismo Público Local (OPL) de Chiapas comenzará con la captura, transmisión y publicación de las actas para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) 2025, que podrá ser consultado en: https://prep2025extra.iepc-chiapas.org/assets/ayuntamientos.php, a partir de las 19:00 horas.

Posteriormente, se iniciará con el traslado de los paquetes electorales al Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas, conforme a los mecanismos de recolección, aprobados el día de hoy por el 02 Consejo Distrital del INE.

El gobierno de Chiapas, mediante un comunicado, indicó que se garantizó el voto de la ciudadanía y fue una jornada con saldo blanco.