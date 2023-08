Jorge Luis Preciado renuncia al PAN; acusa que impondrán a Xóchitl Gálvez como candidata

Jorge Luis Preciado anunció su renuncia al PAN luego de 29 años de militancia tras acusar irregularidades en el proceso de elección interna del candidato presidencial del Frente Amplio por México para los comicios de 2024 y asegurar que en realidad se trata de una “simulación”, ya que impondrán a Xóchitl Gálvez como la abanderada.

“Ya está cantando que así va a ser, ya estamos informados. Ya que el que le quiere seguir en el proceso va a ser por su gusto, pero lamentablemente es una simulación, pues si ya conoces el resultado, pues obviamente que ya todo lo que hagas para cambiar ese resultado no va a funcionar, puesto que ya está acordado, sellado y firmado que ella (Xóchitl Gálvez) va a ser la candidata y todavía falta un mes”, dijo en conferencia de prensa.

Preciado acusó fallas en el sistema de registro de firmas al señalar que ha subido información y le aparece en ceros, por lo que solicitó el acceso tanto a la empresa contratada como al partido, pero “se echan la bolita” y sigue sin poder verlos.

“Yo no he tenido acceso a los registros, ya hablé con la empresa y con la dirigencia nacional del PAN y ambos se echan la bolita. La empresa dice que no me puede dar información porque yo no la contraté, fue el partido, y el partido me dice que es problema de la empresa. Es una completa farsa”, puntualizó.

Por este motivo adelantó que será este martes 8 de agosto de 2023 cuando presentará su renuncia a la dirigencia nacional del PAN con carácter de “irrevocable” y agregó interpondrá impugnaciones por las irregularidades en el proceso interno que, afirmó, beneficia a ciertos aspirantes.

Preciado también alertó de que es probable que el PAN desaparezca arrastrado por el PRI y aseguró que las decisiones en Acción Nacional ya no las toma el líder panista Marko Cortés, ya que «se convirtió en un títere” de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

“Lamento mucho que mi salida del Partido Acción Nacional se dé en esas circunstancias que, lamentablemente, hay que decirlo con todas sus letras, es probable que desaparezca el PRI y por supuesto el PAN sea arrastrado con él porque en el PAN ya no manda Marko Cortés, Marko Cortés se ha convertido en un títere de Alejandro Moreno y si yo no permito que me controle el presidente del PAN, mucho menos voy a permitir que nos controle el presidente del PRI”, expresó.

Recordó que su trabajo desde que ha sido militante del PAN ha sido parlamentario, el cual ha desarrollado durante 18 años, sin ejercer ningún cargo público en ninguna administración, ya que él no llegó al partido buscando un trabajo.

«Yo no llegué al PAN cuando estaban las vacas gordas, yo llegué en el 94 cuando no ganábamos absolutamente nada y no me fui cuando el PAN perdió, yo me quedé aquí después del año 2012 y por supuesto nunca trabajé en el gobierno ni en lo local ni en lo federal, nunca acepté ningún cargo público, nunca acepté ninguna chamba porque yo no llegué al PAN por trabajo, gracias a Dios no nos va mal, no nos va bien, pero afortunadamente tenemos para comer”, mencionó.

