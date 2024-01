Jorge Álvarez Máynez se registra como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano

Jorge Álvarez Máynez se registró hoy 10 de enero como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano para las elecciones del 2 de junio de 2024, por lo que aparecerá en la boleta junto a Claudia Sheinbaum, la abanderada de Morena, y de Xóchitl Gálvez, del Frente Amplio por México, coalición que conforman PAN, PRI y PRD.

Ante los órganos internos de Movimiento Ciudadano y acompañado por parte de su familia y diversos militantes del partido, entre ellos el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, Álvarez Máynez realizó su registro para buscar la Presidencia de la República en los comicios de este año.

La Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano determinó que Jorge Álvarez Máynez «cumple con todos los requisitos constitucionales, legales y estatutarios» para ser el precandidato y posteriormente el candidato presidencial del partido emecista, por lo que declaró su procedencia y le entregó su constancia.

l coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, adelantó que Jorge Álvarez Máynez será ratificado como el candidato presidencial de su partido el próximo sábado 20 de enero ante la Asamblea Nacional Electoral.

“Jorge, para mí es un honor ser su amigo, es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir que tenemos en usted al mejor candidato que podría tener Movimiento Ciudadano y a partir del 2 de junio tendrán en usted a un gran presidente de la República”, declaró, lo que desató los gritos de «¡Presidente, presidente!» para Álvarez Máynez.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso que Jorge Álvarez Máynez fuera la persona que lo sustituyera y siguiera con la campaña luego de que no pudiera seguir con sus aspiraciones presidenciales ante el conflicto en Nuevo León luego de que el Congreso local nombró al propio encargado de despacho para estar al frente el estado durante su licencia temporal.

“Cuando a mí me preguntaron quién podría relevar la campaña de Samuel García no tuve ninguna duda y no perdí un segundo en decir Jorge Álvarez Máynez y lo hago como un acto de congruencia porque todo este año 2023 estuvimos haciendo reflexiones de quién debía encabezar este gran equipo que es el futuro de México”, dijo el gobernador de Nuevo León al tomar la palabra en el registro de Álvarez Máynez como precandidato.

Sostuvo que Álvarez Máynez es el mejor perfil que representa a Movimiento Ciudadano, ya que quien debería encabezar el proyecto debería representar “juventud, frescura, modernidad”.

Agregó que el análisis para elegir a la persona que debía sustituirlo en la candidatura pasó por muchos nombres e incluso reuniones formales e informales, algunas a las cuales fue invitado, en las que siempre se mantuvo en que el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano debería ser una persona del propio partido.

«Siempre sostuve que debía ser alguien de Movimiento Ciudadano, que no ocupáramos gente de fuera y que debía ser alguien joven que representara esa lucha esa causa, porque ahora somos más los jóvenes en México, hoy somos mayoría y no nos sentimos representados por las fuerzas tradicionales”, puntualizó.

