Joaquín Guzmán Loera solicita ayuda a juez: ‘Están violando el derecho del preso’

Joaquín Guzmán Loera, alias «El Chapo» es uno de los hombres que estuvo al frente del Cártel de Sinaloa, siendo en 2019 sentenciado a cadena perpetua y sin posibilidad de libertad condicional, actualmente pasa sus días en la prisión federal ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, siendo la más segura del país. Hace un par de días el mexicano hizo llegar una carta al juez Brian Cogan, expresando que sus derechos como preso están siendo «violados».

El capo que apareció varias veces en el ranking de las personas más millonarias del planeta, escribió en la misiva compartida por El País lo siguiente: «Señor juez, aquí en la cárcel saben que no sé inglés», esto porque se le ha impedido a su abogada entregarle documentos traducimos al español, expresando que es «una discriminación muy grande».

El narcotraficante confiesa tener dolores de cabeza, pérdida de la memoria, calambres musculares, estrés y depresión, debido al aislamiento que sufre dentro del penal.

A la vez exige que el juez le ayude e intervenga para que no se retenga su correspondencia, relacionada con la moción 2255.De acuerdo con «Federal Defenders of New York», es un instrumento el cual clama que los derechos constitucionales del solicitante fueron violados. Por lo general, tal solicitud debe ser hecha dentro del año siguiente al que la condena se hizo definitiva.

A la vez, el mexicano también expresa lo siguiente: “Todo es a conciencia y mala fe a mi persona, y para todo usan la bandera que, porque Guzmán se fugó de la prisión en México, una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías», esto debido a que ante cualquier situación es lo que se usa «en su contra».

No es la primera vez que Joaquín Guzmán Loera manda una carta, pero esta vez es debido a una «violación a sus derechos como preso», ahora solo queda esperar una respuesta por parte del juez Brian Cogan.

Por: MVS