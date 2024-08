Javier Aguirre y Rafael Márquez son presentados oficialmente con la Selección Mexicana

Después de ser anunciados de manera oficial hace un par de días atrás, Javier Aguirre y Rafael Márquez fueron presentados ante los medios como el nuevo director técnico y auxiliar de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo del 2026.

La presentación de Aguirre y Márquez se dio en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento; los estrategas fueron presentados por Ivar Sisniega y Duilio Davino, para después contestar algunas preguntas de los medios presentes.

Ahí, ambos estrategas fueron cuestionados sobre varios temas, como el compromiso que hay con el proyecto, la confianza que hay con la directiva, y el plan a futuro de ambos, pues se tiene previsto que en algún momento sea el auxiliar quien tome el rol de director técnico.

Creo en la calidad y en los procesos. Si el proyecto es buscar gente joven, yo no veo la edad. Los que me conocen saben que juega el que mejor está en ese momento», comentó Javier Aguirre en conferencia de prensa.

«El Vasco» señaló que no venía en un plan de «bombero», pues considera que ya hay un trabajo previo y que no se comienza a trabajar de cero, y que aun hay tiempo de sobra para poder revertir la situación que atraviesa la Selección Mexicana.

En cuanto a la confianza que puede haber en la directiva, sobretodo después de que Jaime Lozano fuera cesado, el entrenador señaló que los resultados serán lo que los respalde, diciendo que confía en su gente y que un mal resultado no tiene por qué afectar su objetivo final, que es llegar a la Copa del Mundo.

Una pregunta que causó molestias en Rafael Márquez fue el cuestionamiento sobre el dónde iban a vivir los estrategas, con un Aguirre que contestó muy a su manera diciendo que vivirá en el departamento que tiene de hace años, pero con un Márquez que recalcó su compromiso con el proyecto.

Me ofende un poco eso, porque al final es como cuestionar mi compromiso con la selección. Amo a mi selección, amo a mi país y estoy comprometido con las órdenes que me diga Javier», sentenció el ex futbolista

La primera prueba que ambos estarán enfrentando como director técnico y auxiliar será ante Nueva Zelanda el próximo 7 de septiembre en un encuentro amistoso a celebrarse en el Rose Bowl de Pasadena.