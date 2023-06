Jaime Lozano mantiene confianza en jugadores del Tri

En la intimidad de una charla con el equipo, Jaime Lozano fue presentado como nuevo director técnico de la Selección Mexicana. ‘Jimmy’ se integró a las filas del Tri con la encomienda de revertir el mal momento por el que atraviesa el combinado nacional.

«Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que somos, si no yo no estaría aquí. No voy a tomar una decisión si no confío en la gente que está adelante de mí”, estas fueron las primeras palabras del timonel al grupo.

Jaime reconoció que lo ocurrido en la Liga de Naciones de Concacaf representó un fuerte descalabro en lo económico, lo futbolístico, pero sobre todo en lo anímico.

Sin embargo, fue enfático al afirmarle a los jugadores que confía plenamente en sus capacidades.

«Creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y creo en mí y mi cuerpo técnico, no me cabe la menor duda de que vamos a salir adelante de ésta y de las que vengan más adelante. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero sé que de estas circunstancias y estas situaciones es de donde se forjan las mejores historias de vida, en este caso de deporte”, mencionó.

‘Jimmy’ llega al banquillo con la encomienda de llegar a la final y ganar la Copa Oro, con apenas un par de días de trabajo previo al duelo que tendrá el equipo ante su similar de Honduras en el primero de los compromisos de la fase de grupos.

A decir de Lozano, esto no puede ser un pretexto para no trascender.Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero, hay que abrazar las oportunidades.

Tenemos rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto, porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, ingeniamos para salir adelante y lograr nuestros objetivos, de eso hay que estar convencidos desde ya”, agregó.

