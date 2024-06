Investigación por caso Ayotzinapa no se cerrará con el fin del sexenio: López Obrador

Como en anteriores ocasiones lo mencionó, hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reafirmó que la investigación que actualmente hace su gobierno por el caso Ayotzinapa no se cerrará con el fin de su sexenio.

Así lo lo recalcó el mandatario en el marco de su conferencia mañanera en Palacio Nacional, donde adelantó que antes de concluir la administración en septiembre sostendrán un nuevo encuentro con los familiares de los normalistas a fin de informar directamente los avances.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo confió en que el gobierno federal mantendrá las investigaciones, a diferencia del llamado pacto de silencio y la supuesta verdad histórica de la FGR en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Ahora bien, en caso de no localizar a los 43 normalistas antes de terminar su mandato, el presidente López Obrador se comprometió a establecer comunicación con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para continuar los esfuerzos de manera conjunta, pues sentenció, «es un expediente abierto, hay que llegar al fondo».

Aunado a lo anterior, el tabasqueño refirió que se ha ofrecido seguridad, recompensas y amnistías para quien entregue información sobre este caso a fin de llegar a la verdad, pues comentó “encontrar a los jóvenes es lo más importante”.

Algo que es muy importante es que no se nos tiene que olvidar encontrar a los jóvenes, encontrarlos, en eso no paramos día y noche y estamos ofreciendo seguridad, recompensas, amnistías. Aquí que me están escuchando para que el que nos dé información de dónde están los jóvenes va a tener todo nuestro apoyo”, mencionó el presidente.

Para concluir, López Obrador explicó que el ayudar a la localización de los normalistas beneficiaría no sólo a los padres y las madres de los jóvenes, sino al país entero y hasta a la democracia.

La participación de quien sea nos va ayudar mucho y le va ayudar mucho al país, va ayudar a que México sea justo, para los que nos están escuchando, va ayudar a que no se sufra, que padres, madres no sufran por la desaparición de sus hijos, va a ayudar a que se fortalezca la democracia”, afirmó.

